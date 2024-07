Ezek a magyarok sláger úti céljai 2024-ben

Dubaj mellett a többi Öböl-menti ország is nyit a nyugati turisták felé, és egyre népszerűbb turistacélponttá is válnak, ezért a Pénzcentrum megvizsgálta, mikor érdemes ellátogatni ezekbe az országokba, és vajon olcsóbban kijön-e mint egy olaszországi vagy spanyolországi nyaralás.

Nemcsak Európa nagyvárosai, mint Róma, Párizs és Barcelona, hanem egyre több korábban elszigetelt nemzet is kezdi turistacélpontként pozícionálni magát. Az Öböl-menti országok eddig fő bevételeiket olaj- és gázexportból szerezték be. Az utóbbi években azonban intenzíven fektetnek be szállodák és üdülőközpontok építésébe, valamint marketingkampányokba.

A májusi Arabian Travel Marketen ismertették az új „schengeni stílusú” egységes GCC -vízum terveit, amely lehetővé teszi, hogy az utazók egy engedéllyel mind a hat GCC-országot meglátogassák.

Az Arab-öböl országai egyre markánsabban felismerik a közös érdekeket és az együttműködési lehetőségeket. Ennek érdekében diverzifikálják a gazdaságukat:

Bahrein az új pénzügyi központ, Katar kulturális központ, Omán pedig a biztonságos „terrorizmusmentes” országokként próbálják újradefiniálni magukat. Komoly erőfeszítéseket tesznek az utazás megkönnyítésére, amire az egyik legjobb példa a GCC országok közötti együttműködés, amelynek keretében a tagországok közötti utazáshoz nem kell útlevél, a személyi igazolvány elegendő. Ezen felül pedig vannak egyéni egyezségek különböző más térségekkel, például Ománba történő belépés során, amennyiben 10 napon belüli a tartózkodási idő, nem szükséges vízumot kiváltani

- mondta el a Pénzcentrumnak Csonki Ádám, utazási, turisztikai szakértő, a Fireflies vezető disztribútora. Ezek az országok tehát biztonságosak, és kiemelt figyelmet fordítanak a turistákra.

Nagyjából október és április között érdemes ellátogatni ezekbe az országokba, ugyanis akkor még kellemes 30 fok körüli a hőmérséklet, a tenger sem túl meleg, a májustól szeptemberig tartó időszak viszont nagyon forró, emiatt olyankor olcsóbb az Arab-öböl térségébe utazni.

Átlagosan számolva nem kedvezőbb az ára, mint a mediterrán európai desztinációké, persze kifoghatunk remek ajánlatokat utazási irodákon keresztül, de egyértelműen drágább az Arab-öböl menti országokba látogatni és ott tartózkodni, mint a mediterrán Európában

- mondta Csonki Ádám.

Ennek számos oka van Csonki Ádám szerint, de az egyik legmeghatározóbb a magas életszínvonal, melynek következtében az árak is magasabbak, mint a Mediterráneumban.

Jellemzően „télből a nyárba” úti célokról van szó innen, a kontinensről nézve, ám aki már most a téli „nyári” vakációra gondol, neki érdemes lehet időben lépni és foglalni. Már most elérhetőek a first minute csomagok, akár már 309 ezer forint/főtől – de ez csomagár legalja, jellemzően all inclusive ellátásban inkább fejenkén 500 ezer forintos árral számoljunk. Ebben azonban már minden benne van, még a legutolsó reptéri transzfer is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images