Nem éppen szép, ami a magyar gazdaságban történik - Mégis mi lesz ebből?

Májusban az ipar és a kiskereskedelmi forgalom teljesítménye is inkább kellemetlen meglepetést okozott Magyarországon, ami miatt egyre nehezebb gyors GDP-növekedéssel számolni a második negyedévben - írja a havi rendszerességű statisztikai adatok értékelése kapcsán friss elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza.

A magyar gazdaság májusban csalódást keltő teljesítményt produkált az ipari és kiskereskedelmi adatok alapján. Az ipari termelés továbbra is csökkenő tendenciát mutat, míg a kiskereskedelmi forgalom stagnált havi bázison - idézi fel a legutóbbi adatokat az elemző. Ez azt is jelenti, hogy a magyar ipar teljesítményében a februári kiugrás csak átmenetinek bizonyult, és sorozatban már a harmadik hónapja zsugorodik az ágazat teljesítménye.

A gyenge havi teljesítmény az év/év indexben is megmutatkozik Virovácz Péter értékelése szerint. Összehasonlítva a az előző év azonos időszakával, az ipari termelés munkanaphatással kiigazított volumene 4,9%-kal csökkent.

Összességében egyáltalán nincs minek örülni a szektor friss számai fényében

- figyelmeztet az elemző, aki szerint bár a részletekre még várni kell, egyetlen alágazat volt képes jobb teljesítményre. Ez pedig az élelmiszeripar volt a KSH előzetes adatközlése szerint, ami valószínűleg a kedvező időjárási viszonyokkal függ össze. Ezen kívül viszont a kulcsfontosságú alágazatok, mint a szállítóeszközök, elektromos berendezések és elektronikai árak, továbbra is hanyatlanak - tette hozzá. Az elemző szerint összességében nincs min csodálkozni, miközben több globális ipari felmérés és bizalmi mutató a javulás jeleit mutatta, azok megbízhatósága megkérdőjelezhető. Ráadásul - emeli ki a közgazdász - a német ipar még mindig lejtmenetben van, és ott is erős negatív meglepetést okozott a májusi ipari adat. Emellett az euróövezet ipari teljesítményét sem lehet jónak mondani. Virovácz Péter megemlíti továbbá azt is, hogy a magyar feldolgozóipari BMI-adat továbbra is használhatatlan, a valódi mozgásoknak nyoma sincs.

A magyar ipar eddigi teljesítménye a második negyedévben rossz volt, ezért kijelenthető, hogy

az ágazat GDP-re gyakorolt ​​hatása ismét negatív lesz.

Mindezek fényében kell értékelni a legutóbbi külkereskedelmi mérleg-adatokat, a külső egyensúlyi mutatók (többletes folyó fizetési mérleg és kereskedelmi mérleg) kedvezőtlen folyamatok miatt javulnak.

Erről részletesen beszélt Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője a legutóbbi Checklist podcastadásában.

Virovácz Péter szót ejt az ipar kilátásairól is. A közeljövőben nem számít tartós fordulatra, tekintettel a globális fejleményekre. A külső kereslet élénkülése lassú folyamat lesz szerinte. A hazai piacra termelő ágazatok közül csak az élelmiszeripar képes tartósan pozitív teljesítményre, ami nyilvánvalóan nem lesz elegendő a jó általános ipari termeléshez - vetíti előre a szakember.

Ha viszont az év hátralévő részében a belföldi fogyasztás helyreáll, akkor több hazai szektor is javuló tendenciát mutathat - prognosztizálja az elemző. Összefoglalva ugyanakkor az ipar teljesítménye visszafoghatja 2024-ben a GDP-növekedést Magyarországon.

Eközben a kiskereskedelmi forgalom javulását a háztartások folyamatos óvatossága hátráltatja - mutat rá. A forgalom éves növekedési üteme is elmaradt a várakozásoktól. Összességében az idei évben a forgalom átlagos volumene elmarad a 2021-ben látott szinttől. Csak nagyon visszafogott pozitív trend figyelhető meg ezen a téren 2024-ben - állapítja meg. Egyelőre annak sincs semmi jele, hogy a magyar háztartások megrohamozták volna a boltokat műszaki cikkeket vásárolva a 2024-es foci EB vagy a nyári olimpia miatt - állapítja meg a közgazdász.

Vagyis az első negyedéves részletes fogyasztási adatokban már megtapasztalt tendencia folytatódni látszik a második negyedévben. A tartós fogyasztási cikkek értékesítése meglehetősen gyenge, és az emberek inkább a tapasztalataik alapján költenek, vagy épp megtakarítanak.

A legnagyobb meglepetés az, hogy az üzemanyagárak májusi meredek esése ellenére az üzemanyag-eladások 2,1%-kal csökkentek havi alapon számolva

- emelte ki elemzésében.

Összességében az elemző úgy értékel, hogy

az eddigi második negyedévi adatok meglehetősen gyenge fogyasztási mintára utalnak.

A kiskereskedelmi forgalom gyengébb teljesítménye ugyanakkor nem jelenti azt feltétlenül az elemző szerint, hogy lassul a háztartások költekezése, ugyanis figyelembe kell venni a háztartások észlelt fogyasztási szokásait, a szolgáltatások erőteljes növekedése ellensúlyozhatja a kiskereskedelmi forgalom gyengélkedését (élmények előnyben részesítése a fizikai tárgyak felett).

Vannak olyan anekdotikus információk az elemző szerint, miszerint júniusban az élelmiszereladások jól teljesítettek, kétszámjegyű értékesítési volumennövekedés volt látható bizonyos szegmensekben.

A nagyobb kép is optimizmusra ad okot: a magas reálbér-növekedés és a feszes munkaerőpiac fényében a kiskereskedelmi forgalom lassú, trendszerű növekedése várható - írta az elemző. Ehhez ugyanakkor arra is szükség van, hogy a háztartások megtakarítási motivációja, az óvatossági faktor enyhüljön. Addig ugyanis a költések feltámadása továbbra is törékeny - írja az ING Bank elemzője.

Emlékezetes, a kormány az idei évre már csak 2,5%-os GDP-növekedéssel számol (eredetileg ez 4% volt), ám a sorozatos negatív meglepetések fényében inkább a lefelé mutató kockázatok erősebbek erre a növekedési prognózisra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio