Új banki illetékeket vet ki a kormány, maradnak a különadók

Filvig Géza, Kalocsa most leváltott polgármestere javasolta korábban egy különleges gazdasági övezet létrehozását a térségben, amelynek értelmében például Paks városától elvonnák az erőmű iparűzési adóját a térség fejlesztésére. A kormány nyitottnak mutatkozott az ilyen fejlesztési javaslatokra.

Gulyás Gergely elmondta, a kabinet továbbra is fontolgatja egy különleges gazdasági övezet létrehozását, ami elvonhatja az iparűzési adó egy részét Paks városától, mivel a térség közlekedésének is terhelést jelent az erőmű, valamint a környező településeken sok paksi dolgozó is él. Bár még nem született döntés, ilyen tervek előterjesztése már létezik, és a kormány hivatalosan be fogja jelenteni, ha megszületik a döntés.