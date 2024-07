Meglepően nagyot esett az infláció!

Júniusban 3,7% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy a májusi 4%-ról 3,9%-ra mérséklődik az infláció. Vagyis a friss adat a vártnál nagyobb inflációcsökkenést mutat.

Az elmúlt hónapokban érezhetően javult az inflációs kép Magyarországon. Bár a szolgáltatások visszatekintő jellegű drágításai túlzó mértékűek voltak, a többi területen teljesen eltűnt az árnyomás, ez pedig lejjebb szorította a várt inflációs pályát. A dezinflációt egyedi tényezők is segítették, a közelmúltig csökkent az üzemanyag ára és az élelmiszerek sem drágultak tovább. Így aztán az inflációs mutató nem is lépett ki a jegybank 2-4%-os toleranciasávjából.

A piaci elemzők azért számítottak a júniusi csökkenésre, mert úgy látták, hogy az élelmiszerek kisebb, az ipari termékek és a szolgáltatások valamivel nagyobb havi drágulását várhatóan szinte teljesen ellensúlyozza majd az, hogy a járműüzemanyag havi alapon olcsóbb lett. Az élet még felül is múlta a várakozásokat. Az élelmiszerek ugyanis havi alapon még csökkentek is (-0,3%), a tartós fogyasztási cikkek árszintje negyedik hónapja csak stagnál, ezek pedig az üzemanyagárak 3,4%-os esésével már elegendő lehúzó erőt jelentettek. Ilyen körítéssel még a szolgáltatások havi 1%-os drágulása is belefért, a teljes infláció ugyanis ezzel együtt is 0%-os volt havi alapon.

A szolgáltatások közül ezúttal az albérlet, a társasházi közös költség, az üdülések és a közlekedés drágultak leginkább.

Áralakulás (2024. jún., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,3 1,1 Szeszes ital, dohány 1,0 4,2 Ruházkodás 0,3 4,1 Tartós fogy. cikk -0,1 -1,3 Háztart. energia -2,3 -2,7 Egyéb cikk, üzemanyag -1,1 2,7 Szolgáltatások 1,0 9,7 Fogyasztói árindex 0,0 3,7 Maginfláció 0,5 4,1 Nyugdíjas infláció -0,2 3,6 Forrás: KSH, Portfolio

Ha azonban jobban belemélyedünk az inflációs adatokba, a kép már egyáltalán nem tűnik ennyire szépnek. A dezinflációt ugyanis leginkább az úgynevezett maginfláción kívüli tételek segítik, amelyek áralakulásai hektikusak és nem feltétlenül követik az alapvető inflációs trendet. Ehhez képest a maginfláció csökkenése megállt (4%-ról 4,1%-ra emelkedett vissza), a szolgáltatásinfláció pedig éves alapon még gyorsult is.

Ha az elmúlt három hónap maginflációs tendenciáit nézzük, akkor azt látjuk, hogy az árak alakulása nagyjából egy 6%-os inflációnak felel meg. Vagyis közgazdasági értelemben egyáltalán nem jelenthetjük ki, hogy az infláció véget ért Magyarországon.

Az év második felében ez az alapinflációs trend enyhülhet, ahogy a szolgáltatók visszatekintő (a tavalyi 17,6%-os éves átlagos inflációra alapozó) drágítási lépései megszűnnek. Igaz, az évek óta óriási tempóban drágító posta például újabb áremeléseket jelentett be, tehát az áremelési döntések kifutásában nem lehetünk teljesen biztosak.

Az év második felében a fő inflációs mutató alakulásában még egy technikai és egy fundamentális tényező játszhat szerepet. A technikai tényező a bázishatás: tavaly az év második felében a recesszióval, gyenge háztartási kereslettel sújtott gazdaságban eltűntek az áremelések, és most egy élénkülő gazdaságban alapesetben ennél valamivel erősebb árnyomás várható. Ez pedig az éves inflációs mutatót felfelé tolja. A fundamentális faktor pedig éppen a magyar gazdaság élénkülése: az elmúlt hetekben gyenge konjunktúráról érkező adatok érkeztek, márpedig ha a dinamizálódás elmarad a várakozásoktól, az visszafoghatja az áremelési szándékokat.

Év végére 5% körüli infláció várható, a friss adat növeli annak az esélyét, hogy végül a decemberi árindex nem éri el ezt a szintet. Érdekes lesz ugyanakkor megnézni, hogy a legújabb kormányzati kiigazító lépések az árakon keresztül továbbhárulnak-e a fogyasztókra.

A részletekről

Éves alapon az élelmiszerek ára 1,1%-kal nőtt, ezen belül a cukoré 27,4, a büféáruké 9,2, a csokoládé és kakaóé 9,1, a gyümölcs- és zöldségléé 8,7, az éttermi étkezésé 8,1, a sertéshúsé 7,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 5,6%-kal. A termékcsoporton belül a tojás ára 22,3, a liszté 19,2, a tejtermékeké 10,2, a száraztésztáé 10,0, a kenyéré 8,2, a tejé 6,2, a baromfihúsé 5,5%-kal csökkent.

A szolgáltatások 9,7%-kal drágultak, ezen belül a lakbér 13,1, a testápolási szolgáltatások 10,7, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, a lakásjavítás és -karbantartás 9,8, a sport- és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatás 3,0%-kal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 4,2, ezen belül a dohányáruké 4,7%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk ára 6,1, a testápolási cikkeké 2,1%-kal növekedett.

A ruházkodási cikkek 4,1%-kal drágultak.

A háztartási energia 2,7, ezen belül a vezetékes gáz 5,2, az elektromos energia 2,4%-kal olcsóbb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 1,3%-kal kevesebbet kellett fizetni, ez utóbbin belül a használt személygépkocsik ára 8,8%-kal csökkent, az új személygépkocsiké 5,7, a szobabútoroké 2,1, a konyha- és egyéb bútoroké 1,9, a fűtő- és főzőberendezéseké 0,8%-kal nőtt. A járműüzemanyagok 3,2%-kal drágultak.

1 hónap alatt, 2024. májushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal mérséklődött, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 4,4%-os árcsökkenése következtében. E csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal nőtt. A fentiek mellett a cukor ára 2,1, a tojásé 1,7, a párizsi és kolbászé 1,1%-kal csökkent, a kávé, illetve a csokoládé és kakaó ára 1,2–1,2, a büféáruké 0,9, a baromfihúsé 0,6, a tejé 0,3%-kal nőtt.

A legnagyobb mértékben, 1,0%-kal a szeszes italok, dohányáruk, valamint (szintén 1,0%-kal) a szolgáltatások drágultak, utóbbin belül az üdülési szolgáltatások 4,4, a társasházi közös költség 1,4, a lakbér 1,1%-kal.

A háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 4,6%-kal kevesebbet kellett fizetni. A gázárnál továbbra is meghatározó tényező, hogy a lakossági gázfogyasztás csökkenésével egyre kisebb a hétszeres árú gázfogyasztás, ezért az átlagár visszaesik.

A járműüzemanyagok ára 3,4%-kal csökkent. Ez az elsőre meglepő adat úgy állhatott elő, hogy május első 20 napjának átlagára magasabb, mint június első 20 napjának hasonló adata. Ezért "cserébe" a júliusra elszámolt drágulás majd jelentős lesz.

