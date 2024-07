Új díjcsomagot vezet be a Yettel

Kizárólag digitálisan elérhető, hűségidő nélküli és korlátlan belföldi adatkeretet biztosító előfizetést vezet be Yepp néven a Yettel. A további szolgáltatásokat külön lehet megvásárolni. A Yepp díjcsomag egyelőre csak új előfizetésként köthető, vagyis meglévő yetteles számhoz nem lehet társítani.

Az előfizetés alapja egy bevezető áron szeptember 31-ig 6 ezer, majd később 9 ezer forintos korlátlan internet-szolgáltatás. Ez egészíthető ki hanghívással és sms-szolgáltatással, amely lehet egyszeri, 30 napig érvényes csomag, vagy megújuló.

50 perc hanghívás 1 500 forintba

250 perc 5 ezer forintba

korlátlan hívás pedig 10 ezer forintba kerül.

50 sms ára 2 ezer forint.

Így egy korlátlan hívást és 50 üzenetet tartalmazó csomag 21 ezer forintba kerül.

A roaming a 2-es díjzónában 1 GB 3 napra 4 ezer forint, 3 GB 7 napra 10 ezer forint. Az 1-es zónában havi 50 GB adatkeret van.

A Yepp digitális előfizetés a Yettel alkalmazásban rendelhető meg. Választható klasszikus fizikai SIM-kártya, és amennyiben a szerződő ügyfél készüléke támogatja, azonnal használható e-SIM is, amely a vásárlási folyamat végén néhány lépésben azonnal telepíthető, és lényegében ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM. Fizikai SIM-kártya esetén a kiszállítás ingyenes: Budapesten és 4 városban (Debrecen, Győr, Pécs, Szeged) a Wolt futárai akár egy órán belül házhoz viszik a kártyát, valamint országszerte MPL-kiszállítás is elérhető, amire 14:00 óra előtti rendelés esetén akár már a következő munkanapon sor kerülhet.

A Yepp hűségidő nélkül vehető igénybe: a szerződés során megadott bankkártyáról havonta vonódik le a következő hónap díja, ám az előfizetés bármikor szüneteltethető és hat hónapon belül extra költség nélkül újraaktiválható, vagy éppen lemondható.

A szolgáltatás egyelőre nem érhető el meglévő Yettel-ügyfeleknek a saját számuk megtartásával, ezen a cég még dolgozik.

Akármilyen csomagot is vezetnek be a telekommunikációs szolgáltatók, Magyarországon a korlátlan internetet és telefonszolgáltatást tartalmazó csomagok árai 20 ezer forint körül ingadoznak. A szolgáltatók között a verseny korlátozott, a telekommunikációs szolgáltatások árai rendkívüli mértékben emelkedtek az elmúlt években, és nemzetközi összevetésben is magasak voltak. Az emelkedés annak a következménye, hogy a cégek visszatekintő módon, a 2023-an inflációhoz kötve emelték az áraikat. Ahogy arra a hírközlési hatóság is felhívta a figyelmet, lehet találni jó díjcsomagokat, amelyek ára kevésbé emelkedett, de egy olyan előfizetés, amely kevésbé terheli meg a családi kasszát, lemondásokkal jár.

