Nagy Márton bejelentést tett: másképp fogják számolni az üzemanyagárakat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdai sajtótájékoztatóján több más téma mellett részletesen beszélt az extraprofitadó-szabályozás, illetve a banki tranzakciós illeték változásáról – a megemelt összegeket „védelmi hozzájárulás” néven kell befizetnie a multinacionális cégeknek, illetve a bankoknak és a biztosítóknak. A miniszter kitért az üzemanyag-kereskedők azon javaslatára is, mely szerint havi, és nem heti alapon kellene számolni az üzemanyagárak átlagárát. A kérdés azért fontos, mert Nagy Márton szerint megengedhetetlen, hogy a magyar üzemanyagárak a szomszédos országok árainak átlagára fölött legyenek, a kereskedőknek ez alá kellene levinni az árakat. Nagy Márton támogatását fejezte ki a kereskedők javaslatát illetően.

Extraprofitadó és tranzakciós illeték

Extraprofitadó: marad és megy

A szerdai sajtótájékoztatón az extraprofitadó kapcsán Nagy Márton megjegyezte, azt a gyógyszergyártóknál, a távközlésnél és a légiközlekedésnél elengedik, a többi érintett ágazat esetén viszont nem.

Utóbbi körbe tartozik a kiskereskedelem, az energiacégek, valamint a bankok és a biztosítók.



Bankok különadó-terhelése

A bankok kapcsán Nagy Márton azt mondta, a kormány betartotta a velük kötött megállapodását: a bankokat terhelő különadók (hagyományos és extraprofitadó - a szerk.) teljes összege 260 milliárd forint, amelynek a felét le lehet vonni. A miniszter szerint azonban a bankok – a megállapodással szemben – nem növelték az állampapír-állományukat, ezért a kormánynak módosítania kellett a szabályokon, hogy csak az állampapír-állomány növelésével lehessen levonni a bankadót.

Nagy Márton szerint a banki különadóteher jövőre sem változik, nominálisan nem csökken, és körülbelül 280 milliárd forint lesz az értéke, amelyből nagyjából 140 milliárdot le lehet vonni, 140 milliárdot be kell fizetni. A miniszter úgy véli, 2024-ben nem sikerül teljesíteni a bankoknak az állampapír-állományuk növelését.

Biztosítók terhelése

A biztosítókat illetően Nagy Márton megjegyezte, a biztosítási adó összege jövőre nem módosul, de a fele leírható lesz.

Tranzakciós illeték-változások

Kérdésre a tranzakciós illeték emeléséről, illetve az új kiegészítő tranzakciós illetékről is beszélt a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton hangsúlyozta, a szabályok szerint a bankok nem háríthatják át a lakosságra a megemelt illetékeket, és a kedvezményeket sem vonhatják meg.

A miniszter szerint a bankrendszer sokat keres azon, hogy különbség van a vételi és az eladási árfolyam között. Vannak azonban olyan (fintech) cégek, mint a Revolut vagy a Wise, amelyek a középárfolyam közelében váltanak.

A bankok ezzel nem tudnak versenyezni, majd most versenyeznek, ezt tudom mondani

– mondta Nagy Márton. Hozzátette,

Ezt meg fogjuk fontolni

– mondta a miniszter, megjegyezve, hogy ez csak a természetes személyekre vonatkozhatna, a vállalatokra nem.

Üzemanyagárak

Kérdésre válaszolva Nagy Márton a Független Benzinkutasok Szövetségének és a Magyar Ásványolaj Szövetségének arról a javaslatáról is beszélt, mely szerint hatékonyabb lenne a heti helyett havonta történő statisztikai összevetések elvégzése, aminek segítségével kiküszöbölhetők lennének a szomszédos országok sajátosságaiból adódó eltérések. Ez a felvetés azért lényeges, mert a miniszter szerint megengedhetetlen, hogy a magyar üzemanyagárak a szomszédos országok üzemanyagárainak bőven az átlaga fölött legyenek.

Nagy Márton azt mondta,

egyetért vele, és erősen támogatja az üzemanyag-kereskedők javaslatát.

Kiemelte: a KSH részére fognak tenni egy javaslatot, mely szerint

minden hónap első péntekén jelenjen meg az előző hónap átlagára és annak értékelése.

A kormány ennek megfelelően havi rendszerességgel fogja tekintetbe venni az átlagárakat, nem pedig hetivel.

A miniszter kérdésre elmondta, a kormány nem gondolkozik az üzemanyagokra kivetett adók csökkentésén, mivel az üzemanyagok adótartalma az uniós átlagnak megfelelő.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályozói eszközökkel avatkozna be a kormány, amennyiben az üzemanyag-kereskedők nem csökkentenék az árat megfelelő mértékben, Nagy Márton azt mondta, a kormány több lehetséges szabályozói lépésen is gondolkodott. Figyelmeztetett, a kormány nagyon gyorsan fog tudni dönteni, amennyiben a kereskedők nem tartják be ezt a felszólítást.

Ezt be kell tartani, nincs mese, nem fogjuk tolerálni ezt a kérdéskört

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, a párbeszéd jobb út, mint az erősebb eszközökkel való beavatkozás, ennek érdekében törekedni fognak egy mindkét fél számára korrekt módszertan bevezetésére.

Nagy Márton elmondta még, már dolgoznak azon, hogy a KSH most péntektől próbáljon átállni az új módszertanra. A kormány július végén tartja következő ülését, ahol be fognak számolni ezekről a fejleményekről.

