Hatalmas veszteségeket okoz a perzselő hőhullám a hazai kukoricatermésben

Napok alatt eloszlatta a kukorica-rekordtermésről szőtt álmokat a szokatlanul durva hőhullám, amely az országot sújtja. Bár a kukorica legsérülékenyebb időszaka, a virágzás már véget ért mire a kánikula megérkezett, a hőstressz így is sokat árt a növényeknek és lényegesen szerényebb terméskilátásokat vetít előre - írta meg az Agrárszektor . Hogy pontosan mekkora lesz a kiesés, az a következő napok időjárásától függ: az egyelőre tartósnak ígérkező hőhullám nem sok jót ígér, de már egy kis csapadék is sokat enyhíthet a helyzeten. A szerencsésebb, dunántúli területeken ennek ellenére is hamarosan mínusz egy tonnát lehúzhatnak a gazdák a várt hektáronkénti hozamból. Ahol azonban eddig sem volt elegendő eső, ott nem sok kapaszkodó van: egy hektárra vetítve akár 2-3 tonna is lehet a hőség számlájára írható kiesés.

A szokatlanul enyhe tavasz miatt lényegében minden növény vegetációs ciklusa előbbre tolódott, így a kukorica legsérülékenyebb időszakának számító virágzás is jobbára mindenhol véget ért már. Ezt a szakaszt megúszták durva hőség nélkül a gazdák, vagyis nem állt elő az a pusztító helyzet, hogy a pollenek kiégtek a melegben.

A mostani hőség azonban így is nagyon rosszul érinti a kukorica terméskilátásait, amely országos szinten is egymillió tonna feletti kiesést szenvedhet el napokon belül. Mindez azért is különösen fájó, mert még egy-két hete is úgy tűnt, hogy a növény bőséges termést hozhat idén.

Gyakran úgy látjuk, hogy ha kapja a fejlődése során a csapadékot folyamatosan a növény, akkor egy kicsit idézőjelbe téve el is van kényelmesedve az ideális körülmények miatt. Majd amikor jön egy ilyen sokkhatás, akkor azt nehezebben tudja túlélni. Ha tehát egy kéthetes forróság jön, ilyenkor akármennyire vizes alulról a talaj, az felülről olyan szinten égeti a leveleket, hogy általában meg szokta sínyleni a termés

- fogalmazott az Agrárszektornak Szurovcsákné Berecz Ágnes. A Szuro-Trade Kft. tulajdonosa és a Milic 2007 Kft. ügyvezetője, aki 2023-ban Az Év női agrárvállalkozója díjat is elnyerte. Úgy látja, a mostani előrejelzések is ilyen helyzetet hoztak.

Emiatt szerinte biztosan rosszat tesz a kukoricának a mostani hőség, negatívan érinti a növény fejlődését a kánikula.

Arról, hogy a kiesés mekkora lehet, még korai lenne ugyanakkor nyilatkozni – vélekedett. Az időjárás-előrejelzések szerint mard a tartós hőség, ha így lesz, akkor egy-két hét múlva lehet biztosabbat mondani arról, hogy milyen károkat okozott a hőhullám a kukorica termését illetően.

Mivel a szokatlanul enyhe tavasz miatt minden előbbre tart, mint szokásos években, ezért a virágzás már befejeződött néhány nappal ezelőtt. Akkor, vagyis a múlt héten még csúcstermést ígért a kukorica állapota nálunk, túlzás nélkül gyönyörű volt. Már akkor mondtam, hogy ha jön egy durva hőhullám, akkor jelentősen romolhat a kép, sajnos ez most így is van

- mondta el az Agrárszektornak Csepregi Attila. A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője nem tartja kizártnak azt sem, hogy náluk 30-40 százalékkal kevesebb termés lesz, mint amit akár egy hete vártak. Ezen egy nagy eső tudna enyhíteni, de erre egyelőre nincs kilátás. A meteorológia nagy hőséget jósol a következő napokra is, ebben pedig általában nem szokott tévedni az előrejelzés – tette hozzá. Mint fogalmazott: "ha olyan lesz az időjárás, amilyet mond a meteorológia, akkor nagyon nagy terméscsökkenés várható a következő két hétben. Ha marad a hőség, akkor ez nem is kérdés".

A mostani hőhullám nagyon komoly stresszt jelent mind a napraforgónak, mind pedig a kukoricának. A korábbi optimista elképzeléseket tehát szerényebbekkel kell felváltani mindkét növény esetében

- mondta el az Agrárszektornak Petőházi Tamás. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke szerint további kockázat az is, hogy a kukoricának még sok idő kell a betakarításig, addig is több negatív tényező adódhat.

Mint kifejtette: a kukorica virágzása már befejeződött, a kései fajták esetében is nagyjából már véget ért, vagyis a mostani hőség nem a megtermékenyülést rontja, hanem általában a növény fejlődésére van káros hatással.

Petőházi Tamás szerint hozzávetőlegesen meg lehet becsülni azt is, hogy a kár mekkora lehet. Korábbi modellszámítások szerint ebben az időszakban minden hőségnappal közel 200 ezer tonnányi termésvárakozást lehet leírni országosan, vagyis ennyivel kevesebb terem majd, mint amennyi a hőhullám nélkül termett volna.

Becslésem szerint tehát gyakorlatilag ez a hőség körülbelül 200 ezer tonna kukoricát visz el naponta. A mostani előrejelzések szerint néhány napon belül meglehet az egymillió tonna, ha marad a kánikula, akkor a másfél millió tonna mínusz ahhoz képest, amennyi hőhullám nélkül lehetett volna.

Nem tartja kizártnak a hatalmas terméskiesést Raskó György agrárközgazdász sem. Mint elmondta, azok a termelők könnyebb helyzetben vannak, akik már március végén elvetették a kukoricát, mert ezeknél a növényeknél még a hőstressz előtti időszakban tökéletesen befejeződött a virágzás. Itt nagyon szépek a csövek, szépen berakódtak a szemek. Az ilyen kukoricának a nagy hőt napokig is bírnia kell, bár a terméscsökkenés már itt is tettenérhető. Hozzátette:

A kukorica ugyanakkor már védekezik, a táblaszéleken is látszik, hogy sodródnak a levelek, beljebb már tökéletesek a növények. Van még nedvesség is, legalábbis a Dunántúlon, ezt a kukorica kifejezetten szereti. A pára egy darabig még a nagy melegben is képes védelmet nyújtani a növénynek.

Ha azonban a nagy hőség marad és nem lesz eső, vagyis a most meglévő légköri nedvesség elfogy, akkor baj elérheti a legjobb táblákat is. Még nincs vert helyzet mindenhol, vannak jó területek, de ha marad a kánikula és nem jön csapadék, akkor nagyon könnyen kieshet országos szinten akár másfél millió tonna is.

Raskó György szerda délután úgy vélte, hogy egymillió tonna ezért még nem esett ki, egyelőre a talaj és a levegő páratartalma a dunántúli, csapadékosabb területeken védi a növényt.

A helyzet azonban gyorsan, napról napra romlik. Ha nem esik legalább 2-3 milliméter csapadék, ami pótolni tudja a párát, akkor gyorsan zuhannak a terméskilátások.

A szakember szerint ilyenkor az a legfontosabb, hogy a tábla belső része párás meleg legyen. Ha hajnalonta a tövek alján vannak harmatcseppek, az jó jel, ez még a nagy hőségben is védelmet jelent az igazán nagy kiesés ellen.

Amerre jártam, a Mezőföldön több helyen is, valamint Veszprém megyében is ez a helyzet.

Hozzátette: az olyan országrészeken, ahol ez a nedvesség nincs jelen és nem párás, hanem száraz meleg van, ott sokkal nagyobb a probléma. Mint fogalmazott:

Ahol elfogyott a nedvesség, és ennek ellenére 36-38 fokot kell elviselnie a kukoricának, ott nem egy tonna esik ki hektáronként, hanem akár kettő-három is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio