Megszületett a döntés: itt a kormány megoldása a késő repülőjáratokra

A 2024-es nyáron nagyon gyakoriak lettek a jelentős mértékű késések az európai légtérben, ebben pedig a budapesti repülőtér is erőteljesen érintett. A lehetséges okok hátterében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyszerre látta a légitársaságokat és a légiirányítást is. A magyar légtér koordinációját végző HungaroControl is felmerült, mivel az állítások szerint nem megfelelőek a körülmények a szervnél, ezért súlyos létszámhiány van. Gulyás elmondta, hogy korábban már bővítették a dolgozók létszámát, ez nem oldotta meg kellőképpen a problémákat.

A HVG elért egy névtelenül megszólaló forrást, aki számokkal támasztotta alá a problémás helyzet okait. Elmondta, hogy Magyarország felett júliusban naponta akár 4 ezer gép is elhaladhat. A hazai légtér összesen nyolc szektorra van leosztva, ami azt jelenti ekkora mennyiségű gépnél, hogy egy szektorban egyszerre 12-16 gép lehet, óránként pedig 40-60 haladhat át rajtuk.

A túlterheltség miatt viszont előfordul, hogy a HungaroControl csak hat szektort tud nyitva tartani a nyolc helyett.

A helyzetet jól szemlélteti, hogy a mostani mennyiség 25-30 százalékkal több, mint a koronavírus előtti, közben a szervnél dolgozók létszáma mindössze 179-ről 185-re emelkedett ugyanennyi idő alatt. A cikkben hozzáteszik, hogy a Magyarországon kimagaslónak számító bér ellenére sokan választják a kivándorlást, mivel külföldön még magasabb jövedelemre lehet szert tenni légiirányítóként.

A gond a magyar kormány figyelmét sem kerülte el, ezért dolgoztak a lehetséges megoldáson. A Honvédelmi Minisztérium felvetése szerint önkéntes tartalékos katonákkal kellene feltölteni az állományi hiányosságokat. Az elképzeléshez még májusban megszületett a miniszteri rendelet-tervezet, amely szerint a módosítást követően szakszemélyzetnek minősülne önkéntes tartalékos légiforgalmi irányítóként az önkéntes tartalékos repülőtéri, bevezető, és körzeti irányító, valamint az önkéntes tartalékos gyakornok légiforgalmi irányító. Azt is leírják, hogy pontosan milyen kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki esetleg önkéntes katonaként légiforgalmi irányító lenne: betöltött 18. életév, érettségi és középfokú angol nyelvvizsga. Ezen felül előírás még az angol nyelvű rádió-távbeszélői vizsga, valamint a polgári légiforgalmi irányítói vagy polgári gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély megszerzése.

A hatásvizsgálat azzal számol, hogy összesen 10 főt tudnának a légiirányítók segítségére küldeni, a 2028-ig tartó költségvonzata ennek 131 millió forint lenne.

