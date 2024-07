Brutális visszaesés a magyar akkumulátorgyártásban

Harmadik egymást követő hónapban csökkent az ipari termelés volumene: májusban 1,1 százalékkal volt kisebb a termelés volumene, mint egy hónappal korábban. Az ipar gyenge teljesítményét általánosságban a szerény exportkereslet okozza, de kirívóan sújtja a szektort az elketromos autózásra való átállás vártnál gyengébb tempója is, ami miatt a hazai akkumulátorgyáraink termelés szabadesésben zuhan.

A friss, részletes KSH-jelentés fő száma megegyezik az előző heti gyorsjelentésben szereplő adattal. Akkor a visszaesés meglepetést okozott, hiszen az utóbbi hét évben a mostanit leszámítva csak kétszer, a koronavírus-válság időszakában volt példa arra, hogy három egymást követő hónapban visszaesést mutasson az ipar. A meglepetést elsősorban az okozta, hogy a hónapról hónapra cikkcakkos képet mutató termelésbe még májusban sem tudott becsúszni egy növekedést jelző szám.

A májusi adat megerősíti az ipar trendszerű lejtmenetét, ami viszont nem meglepetés, hiszen másfél éve tart, és a termelés volumene már elmarad a Covid előtti, 2019-es csúcsától. Az éves alapú visszaesés 4,9%-os. A lagymatag teljesítmény elsődleges oka a gyenge külső kereslet, ami ráadásul a járműgyártást kiemelten érinti, ez pedig a hazai gazdaságszerkezet miatt fokozottan terhelő hatású.

A mai részletes adatokból az is kiderül, hogy mi okozta a májusi esést. Havi alapon a 14 ipari ágazatból csupán négyben látunk emelkedést. Nem sokkal szebb a kép, ha robusztusabb mutatót nézünk: az utóbbi három hónap termelése öt ágazatban múlta felül az előző három hónapét, a másik kilencben visszaesést mutatnak a KSH számai. Így nézve a járműgyártás 4, az akkumulátorgyártást is magában foglaló villamos berendezés ágazat 9%-kal zsugorodott.

Az adatokat nézve különösen szembeötlő az akkumulátorgyártás szenvedése, éves alapon 32%-os(!) a visszaesés. Havi változást csak a teljes villamos berendezés ágazatra vonatkoztatva látunk, ez még inkább mellbevágó: az eddig is meredeken eső gyártási teljesítmény egyetlen hónap alatt 18%-kal esett vissza.

Az ipar gyengélkedése az egyik fontos oka annak, hogy a magyar gazdaság a vártnál jóval lassabban jött ki a recesszióból. A mai adattal az is elég biztosnak látszik, hogy a második negyedévi GDP-növekedéshez a szektornak negatív hozzájárulása lesz - legalábbis óriási javulást kellene bemutatnia júniusra ahhoz, hogy ne így legyen. A negyedéves GDP-növekedési indexhez akár –0,5 százalékpont körüli hozzájárulása is lehet.

A kilátásokat alapvetően a nemzetközi környezet határozza meg. A hazai iparnak lenne tere a növekedésre, hiszen az elmúlt évek beruházásai bőven teremtettek új kapacitásokat. Ám az általánosan gyenge külső kereslet mellett az ipari szerkezet is lehúzó hatású. Ugyanis az ipart nem egyszerűen a gyenge autópiaci konjunktúra sújtja, hanem az is, hogy az elektromos autózásra való átállás is sokkal lassabb, mint ahogy arra számítani lehetett. Így a járműgyártás és az akkumulátorgyártás egyszerre van pocsék pozícióban.

A kilábalásra vonatkozó jelek egyelőre nagyon szerények. Néhány európai konjunktúraindexbe ugyan bele lehet látni a halvány élénkülést, de a német iparról megjelenő információk szintén igen gyenge konjuktúrát sugallnak. Nem ígérnek sok szépet rövid távon a hazai rendelési mutatók sem. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 16,6%-kal kisebb volt a 2023. májusinál. Az új belföldi rendelések 8,3, az új exportrendelések 18,0%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány május végén 24%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

