Nagyon érdekes dologra készül Magyarország Törökországgal

Varga Mihály egyetértési megállapodást írt alá Mehmet Şimşek török pénzügyminiszterrel a két ország pénzügyi kapcsolatainak erősítéséről Budapesten - közölte a PM pénteken.

A pénzügyminiszter kiemelte: Törökország stratégiai fontosságú partnere Magyarországnak, 2010 óta a kereskedelmi forgalom több mint a duplájára, az országba irányuló magyar export a másfélszeresére növekedett.

A pénzügyminiszter Magyarország EU-elnökségi prioritásait ismertetve tájékoztatta török kollégáját, hogy Törökország nélkülözhetetlen partnere az Európai Uniónak többek között az energia- és regionális biztonság, valamint az illegális migráció elleni küzdelem területén.

Azt is megemlítette a tárca közleménye szerint, hogy 2024 második és harmadik negyedévében összesen 275 millió köbméter török földgázforrás várható hazánkba a Török Áramlat vezetéken , amely hazánk energiabiztonságát növeli.

Varga Mihály érdekes bejelentéseket is tett, azonban a részleteket nem ismerhettük meg a közleményből. A most aláírt megállapodással s

Szorosabb együttműködés jön létre az állami pénzügyekben, például a makrogazdasági és költségvetési tervezés, az államadósság-kezelés, vagy a kincstár modernizációja terén.

Mehmet Simsek török pénzügyminiszter az MTI összefoglalója szerint arról beszélt, hogy a kiemelt stratégiai partnerséghez hozzájárul a most aláírt megállapodás. A soros magyar elnökség alatt a török-EU kapcsolatok is előrébb juthatnak, és köszönetet mondott Magyarország támogatásáért. A fontos témák között a vámunió modernizációját, a vízummentesség kérdését, és az Európai Befektetési Bank törökországi működésének újraindítását emelte ki. Megvitatták közlése szerint azt is, hogy milyen befektetéseket tudnának közösen végrehajtani.

Varga Mihály magyar pénzügyminiszter hivatalában fogadja (b) Mehmet Simsek török hivatali partnerét 2024. július 12-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert