Pokoli hőség: súlyos veszélyre figyelmeztetnek

A hőterhelés mellett az erős ultraviola sugárzás ellen is védekezni kell – figyelmeztetett Kovács Gábor orvos az Infostart beszámolója szerint.

Nem célszerű ilyenkor a napon tartózkodni, különösen kerülni kell a fizikai aktivitást, amit napon végeznénk. Ha mégis napon lennénk és sportolnánk vagy dolgoznánk, gyakran tartsunk szünetet és hűtsük a szervezetünket. Ez azért fontos, mert a hőháztartását a szervezetünknek biztosítani kell – hangsúlyozta.

A légkondicionálás kapcsán is adott tanácsokat: nem szabad drasztikus hőmérséklet-különbséget teremteni "kint és bent" között, mivel ez jelentősen károsíthatja az orr- és garatnyálkahártyát, így kórokozók juthatnak be a szervezetbe. Különösen fontos erre figyelni most, amikor ismételten felütötte fejét egy koronavírus-járvány.

A folyadékveszteség pótlására ásványvizek fogyasztását javasolta.

Az is egy lehetőség, hogy magas iontartalmú gyümölcsöket fogyasztunk, ilyenek a dinnye vagy a barack, sok nátrium vagy kálium van bennük – emelte ki.

Kovács Gábor beszélt továbbá a napszúrás és a hőguta közötti különbségekről is. Napszúrás esetén az intenzív napfény hatására steril gyulladás alakul ki az agyhártyán és az agyvelőn kis ödémával. Ez feszítheti a lágy agyhártyát vagy nekifeszülhet a kemény agyhártyának is. A jellegzetes tünetek közé tartozik a hányás, hasmenés és láz. Ilyen esetekben azonnal le kell hűteni a testet, mivel időseknél és kisgyerekeknél életveszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Hőguta esetén pedig a szervezet túlmelegedése okozza a tüneteket. Kulcsszerepe van itt is a folyadékveszteségnek, amelyet esetleg nem veszünk észre időben. A vérnyomás leesik, ilyenkor folyadékpótlásra és hűsölésre van szükség azonnali segítségként.

