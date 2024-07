Újabb fordulat a spanyol szupervonat-gyártó felvásárlásának ügyében

A spanyol Talgo vonatgyártó bejelentette, hogy négy hónappal a magyar Ganz-Mavag konzorcium nyilvános vételi ajánlatát követően a cseh Skoda is bejelentkezett a vállalatért.

A Skoda üzleti kombinációra és ipari egyesülésre vonatkozó ajánlatot tett, gazdasági ajánlat nélkül. A Talgo pedig ezt követően közölte, hogy részletes információkat kért a Skodától, hogy értékelni tudja, felülmúlja-e a Ganz-Mavag által március 7-én felajánlott 619 millió eurós ajánlatot.

A spanyol kormány közölte, hogy alaposan meg fogja vizsgálni az üzletet, mivel a Talgo-t stratégiai eszköznek tekintik.

A márciusi ajánlattételt követően az elmúlt hónapokban már többször is felmerült, hogy a spanyolok új befektetőt keresnének a magyar csoport helyett,

mivel azt feltételezik, hogy orosz befektetők állnak a magyar befektetői kör mögött.

Kezdetben úgy tűnt, hogy a svájci Stadler Rail lehet a magyar konzorcium fő kihívója, végül azonban úgy tűnik, hogy a Skoda lesz a magyarok legnagyobb riválisa az üzletben. A spanyol kormány egyébként az elmúlt hetekben többször is kitolta a magyar konzorcium spanyol piacra való belépési engedélyével kapcsolatos határidejét, hogy további információkat kérhessenek be, ezzel pedig lehetőséget teremtettek más cégek számára is, hogy bejelentkezzenek a vonatgyártóért.

A Talgo piacvezetőnek számít nagysebességű vonatok tervezésében, gyártásában és karbantartásában is.

