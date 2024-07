Vakcinák: százmilliós gyerekoltási kampányt akar a WHO a halálos betegség ellen

Portfolio 2024. július 16. 16:37

Évente legalább 100 millió adag oltást adna be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főként kisgyerekeknek, hogy megállítsa a világ egyik leggyakoribb betegségének, a maláriának terjedését. Az új vakcinációs kampány már el is indult Afrikában, miután két gyógyszergyártó is új készítményeket fejlesztett ki.