Visszafordíthatatlan következménye lehet az El Niño jelenségnek

A modellek szerint érdemes hozzászoknunk az El Niño jelenség egyre markánsabb következményeire, ugyanis a következő ilyen időszakok egyre melegebb időjárást hozhatnak majd. Az El Niño nem szabályosan, 2-7 évente ismétlődik, és alapvetően az Egyenlítő mentén, a Csendes-óceán középső és keleti részén jár melegebb tengerfelszíni hőmérsékletekkel. Hatásai azonban világszerte kimutathatók.

A Geophysical Research Letters szaklapban megjelent kutatás szerint a jövőben várható extrém El Niño események során hatalmas mennyiségű hő szabadul majd ki a légkörbe, amely jelenleg az óceánok felszín alatti rétegeiben szunnyad.

Amennyiben ez megtörténik, a klímaváltozás szinte visszafordíthatatlanná válhat.

Több éghajlati modell szerint az ENSO (El Niño-Southern Oscillation) változásához több mint egy évszázadra - sőt akár 200 évre - is szükség lenne ahhoz, hogy visszatérjen a normális szintre. A szaklap szerint ez a fordulópont 3,7 fokos globális hőmérséklet-emelkedésnél következhet majd be, ami azért kellemetlen, mert a vízválasztónak számító másfél fokot a hírek szerint már el is értük, egyes modellek szerint pedig az évszázad végére akár már 2,9 foknál is lehetünk. Amennyiben elérnénk a 3,7 fokot, akkor akár

a most szélsőségesnek tapasztalt El Niño időszakok válhatnának az átlagossá.

