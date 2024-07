A japán kormány optimista a növekedést illetően

A japán kormány pénteken bejelentette, hogy csökkenti az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését. Az okok között szerepel a gyenge jen és az emiatt emelkedő importköltségek, amelyek visszavetették a fogyasztást.

Bár az idei évre vonatkozó előrejelzések nem túl biztatóak, a kormány optimista a jövőt illetően. A következő évben gyorsuló növekedést várnak, amit a robusztus beruházási kiadások és a fogyasztás hajthat.

A kormány legfelsőbb gazdasági tanácsának néhány tagja azonban aggodalmát fejezte ki a közelmúltbeli fogyasztási adatok és a jen gyengülése miatt. A gyenge jen ugyanis növeli az importált áruk árát, ami csökkenti a háztartások vásárlóerejét.

"Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gyenge jen és az emelkedő árak milyen hatással vannak a háztartások vásárlóerejére"

- mondták a tanács magánszektorbeli tagjai az új növekedési előrejelzéseket megvitató pénteki ülésen.

Fumio Kishida miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy éberen kell figyelniük arra, hogyan hatnak az emelkedő árak és a gyenge jen a gazdaságra.

A kormány januárban szokta közzétenni gazdasági növekedési előrejelzését, majd jellemzően július környékén felülvizsgálja azt. Ezek az előrejelzések szolgálnak alapul az állami költségvetés összeállításához.

A mostani felülvizsgálat során 0,9%-ra csökkentették az idei pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzést, amely korábban 1,3% volt. Az új előrejelzés még mindig meghaladja a magánszektor 0,4%-os várakozásait. A kormány abban bízik, hogy széles körű béremelések, adócsökkentések és üzemanyag-támogatások révén sikerül fellendíteni a fogyasztói kiadásokat.

Miközben a gyenge jen kedvez az exportőröknek - hiszen olcsóbban tudják értékesíteni termékeiket külföldön -, komoly aggodalmat okoz politikai döntéshozóknak is. Az üzemanyag- és élelmiszerimport költségeinek növekedése ugyanis ártalmasan hat vissza a belföldi fogyasztásra.

A gyanú szerint ebben a hónapban többször is beavatkozott már a kormány annak érdekében, hogy lassítsa a jen gyengülését. Ez pedig felveti annak lehetőségét is, hogy vajon emel-e kamatlábat július végén tartandó ülésén a Bank of Japan (BOJ).

A BOJ valószínűleg csökkenteni fogja idei pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését is - ez egy ritka lépés lenne tőlük -, jelenleg ugyanis 0,8%-os növekedést prognosztizálnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images