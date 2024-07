Csökkentek a termelői árak Németországban

MTI 2024. július 19. 08:52

Németországban a termelői árak 1,6 százalékkal csökkentek júniusban az egy évvel korábbiakhoz képest az előző havi, 2,2 százalékos éves szintű esést követően, és ezzel már a tizenkettedik egymást követő hónapban jegyeztek fel éves gyengülést - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken. Júniusban továbbra is elsősorban az alacsonyabb energiaárak miatt következett be a csökkenés. A közbenső termékek is olcsóbbak voltak, mint tavaly júniusban, ugyanakkor többet kellett fizetni a fogyasztási és beruházási javakért.