Elon Musk a valaha volt legnagyobb IT-kudarcnak nevezte a mai összeomlást

A történelem talán legnagyobb IT-leállását láttuk ma. Nemcsak Elon Musk, hanem a kiberbiztonsági szakértők szerint is.

A valaha volt legnagyobb IT-kudarc - kommentálta Elon Musk az X közösségi médiaplatformon közzétett bejegyzésében a mai globális IT-leállást. Pénteken egy globális informatikai probléma több iparágban komoly fennakadásokat okozott, több légitársaság leállította járatait, de amelyek nem, ott is késések, fennakadások jelentkeztek, egyes műsorszolgáltatók leálltak, a banki szolgáltatásoktól az egészségügyig világszerte rendszerproblémák léptek fel, az informatikai hiba a ferihegyi repülőtér működését is érinti. A Crowdstrike kiberbiztonsági cég Falcon Sensor nevű szoftvere a Microsoft Windows összeomlását okozza. A Microsoft szerint a globális leállás kiváltó okát megszüntették, de egyes hatások továbbra is fennállnak.

A BBC cikke szerint az emberekre gyakorolt ​​azonnali hatás szempontjából nehéz rosszabbat elképzelni, mint amilyen a mai IT-leállás. Egyetlen korábbi, másik esemény sem érintette az ipar és a társadalom ilyen széles körét.

„Ez példátlan” – mondta Alan Woodward, a Surrey Egyetem kiberbiztonsági professzora a Bloomberg News-nak. A gazdasági hatás óriási lesz - vélekedett. A StatCounter szerint a Windows a gépek több mint 70%-ára van telepítve, és az IDC kutatócég becslései szerint a CrowdStrike a modern vállalatvédelmi szoftverek terén világelső.

A korábbi informatikai zavarok kevésbé voltak súlyosak a Bloomberg szerint. 2017-ben az Amazon felhőszolgáltatásán belüli hibák sorozata több tízezer weboldal működését befolyásolta. 2021-ben a Fastly tartalomszolgáltató hálózat problémái több médiahálózatot blokkoltak.

"Nem hiszem, hogy korai lenne kijelenteni: ez lesz a történelem legnagyobb informatikai kiesése" - írta Troy Hunt ausztrál biztonsági tanácsadó, a Have I Been Pwned hackerellenőrző weboldal létrehozója az X közösségi médiaplatformon közzétett bejegyzésében.

