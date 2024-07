Eltörölné Orbán Viktor a borravaló adóját: egyáltalán létezik olyan? Mit szólnak az éttermek?

A borravaló után eddig is alig-alig fizettek adót az éttermek, ha adómentessé válik, az nem lesz nagy segítség a vendéglátósoknak. Ráadásul egyre kevesebbet és egyre kevesebbszer jattol a magyar, ugyanis a kedvező adózású, a vendégek által kötelezően fizetendő szervizdíj váltotta le ezt a régi szokást. Ha hivatalosan is adómentes lesz a borravaló, akkor az újra vonzóbbá válhat a vendéglátósoknak, mint a szervizdíj. Iparági szakértőkkel, vendéglátósokkal is beszélgettünk, mi a véleményük a kormány tervéről.

Adómentes borravaló jöhet Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió műsorában beszélt arról, hogy Donald Trump gazdasági programjának „volt néhány olyan pontja a programjának, amit a következő évben örömest hozna haza:” Például a borravalót nem fogják adóztatni, ha ő nyer. Magyarországon sem gondolom azt, hogy a borravalót adóztatni kellene. Sokan felkapták erre a fejüket, mondván, nem is nagyon adóznak Magyarországon (az egyébként teljesen opcionális) borravaló után az éttermek. Ami után adót kell fizetniük, az az éttermenként eltérő mértékű, a vendégek által egységesen fizetendő szervizdíj, de annak is kedvezményes az adózása. Ennek kapcsán megnéztük, ki és mennyit adózik a borravaló után, illetve mi köze van ehhez a szervizdíjnak, amely elkezdte leváltani a borravaló intézményét. Szervizdíj vs. borravaló A GVH éppen a múlt héten tisztázta a szervidíj és a borravaló fogalmát, ami fontos támpontot ad Orbán Viktor ma reggeli szavainak értékeléséhez. Mint a versenyhivatal fogalmaz: A szervizdíj , avagy felszolgálási díj, a vendéglátóhely egy jogszabályban meghatározott bevételi típusa, melyet kizárólag a dolgozók bérére fordíthat. Ez az extra díj nem csak az adott felszolgálót illeti meg, hanem valamennyi ott dolgozó személy részesül belőle előre meghatározott mértékben. A szervizdíj mértékét a vendéglátóhely szabadon határozhatja meg, azonban köteles feltüntetni az étlapon, és egyéb tájékoztatási felületeken. A szervizdíj megfizetése nem opcionális, a fogyasztónak azt meg kell fizetnie. Előnye, hogy kedvezményes adózásából fakadóan nagy mértékben hozzájárulhat a dolgozók méltányos bérezéséhez.

erre a célra kijelölt borravaló tárolóba helyezzük, aminek tartalmát a dolgozók osztják szétegymás között. Illetve a borravaló sorsáról a munkáltató dönt, ezen felül pedig adó- és járulékfizetési kötelezettség is terheli, ha: készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel, a számla végösszegével együtt fizetjük ki, vagy

erre a célra kijelölt borravaló tárolóba helyezzük, aminek tartalmát a munkáltató osztja széta dolgozók között. A borravaló minden esetben csak lehetőség, míg a szervizdíjat mindenkinek ki kell fizetnie. Hogyan jattol a magyar? Több iparági szakértővel beszélgettünk arról, hogy néz ki a borravaló fizetésének gyakorlata ma Magyarországon, ki mikor és mennyit ad. Fontos trend, hogy a szervizdíj megjelenése óta a borravaló szép csendben elkezdett eltűnni. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke lapunknak elmondta, hogy üdvözlik az összes olyan döntést, amely csökkenti az ágazati terheket. Ezen belül is azoknak a döntéseknek különösen örülnek, amelyek a munkabérek adóját csökkentik. Kedvezőbb fizetési feltételek mellett könnyebben tudnának munkaerőt találni, utóbbi pedig az ágazat egyik fontos kihívása. Ugyanakkor megjegyezte, hogy amióta szervizdíj van, az emberek egyre kevesebbszer és egyre kisebb borravalót adnak. Legfeljebb fel szokták kerekíteni a számlát, de ott is inkább csak azok, akik készpénzben fizetnek. "Az a tapasztalat, hogy a külföldi vendégeknél teljesen megszokott, hogy forintra visszakérik a visszajárót. Magyarországon korábban bevett szokás volt borravalót adni, de ma már aki esetleg ad is, az jellemzően 3-4 százaléknyi borravalót fizet. Régebben 10 százalék körüli borravalót adtak” - mondja lapunknak az MSZÉSZ elnöke. Most már majdnem mindenhol szervizdíj van, és a borravaló lényegében eltűnt a vidéki szállodákban. "A budapesti szállodákban, éttermekben kicsit más a helyzet, itt még van borravaló, de a mértéke csökkenőben van” - mondja Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének korábbi elnöke. Szerinte, ha a borravaló teljesen adómentessé válik, az „minimális segítséget jelenthet abban, hogy ezek a jövedelmek és a turisztikai ágazat fehéredjen”. Költségvetési hatása egy ilyen lépésnek szinte egyáltalán nem lesz, de javítja minimális mértékben a munkavállalók jövedelmi helyzetét. Adómentes borravaló vagy kedvezően adózó szervizdíj? Egy jól menő balatoni bisztró tulajdonosával is beszéltünk, aki elmondta, hogy ők szervidíjjal dolgoznak, és hozzájuk hasonlóan az éttermek nagy része szervidíjjal váltotta ki a borravalót. Aki szervizdíjat ír a számlára, az általában lemond a borravalóról. Ám ha adómentes lesz a borravaló, az lehet, hogy kiüti a szervidíjat, mert akkor lehet, hogy jobban megéri az étteremnek, ha nem ír szervizdíjat a számlára - vélekedett. Ezzel kapcsolatban fontos megállapítás, hogy a készpénzben kapott borravaló után a piacot ismerők szerint a szereplők túlnyomó többsége eddig sem fizetett adót, a kártyás borravaló után (a fentieknek megfelelő esetekben) igen. A szervizdíj kedvező adózási szempontból, de nem adómentes. Az Adózóna cikke szerint 2005 óra létezik, a cégek nettó árbevételébe beleszámít, helyi iparűzési adót nem kell utána fizetni. Szerepel a számlán az összege és a mértéke, áfát is tartalmaz, 18,5 százalékos TB-járulékot fizet utána a munkáltató, ám szja mentesen kapja meg a dolgozó. Érdmes még megjegyezni azt is, hogy egyre több helyen találkozni olyan bankkártyás terminálokkal, amelyekkel borravalót is lehet adni, ami az opcionális mértékű, egyúttal leadózandó borravaló terjedésének kedvez bizonyos helyeken, főleg büfékben és nem asztalszervizes éttermekben Összességében úgy tűnik, hogy miközben egy olyan jól csengő adómentességet adhat a kormány, amely nem jár érdemi költségvetési kieséssel, visszájára is elsülhet a borravaló adómentessé tétele a vendéglátásban.



Épp kezdett kikopni a borravaló intézménye a hazai éttermekből a szervizdíj miatt, amely ugyan kötelezően fizetendő a vendégnek, de sokak szerint "igazságosabb" és adózási szempontból teljesen fehér bevétel. Azért tartják igazságosabbnak, mert a szervizdíjat a felszolgálók és azok az alkalmazottak kapják, akik az ételt készítették, előre lefektetett szabályok szerint.



A borravaló után ezzel szemben jellemzően eddig sem fizettek adót, és sok helyen esetleges volt, hogy ki, mennyit és hogyan kapott meg belőle. Ha adómentessé teszi a kormány a borravalót, azzal könnyen lehet, hogy újra divatba hozza a jattolást, és ezzel a tiszta víz helyett éppen zavarost önt vissza a pohárba.