Üzemanyagválság felé halad Magyarország, kiadták a figyelmeztetést

Arról, hogy a friss ukrán szankciós döntés fokozott ellátásbiztonsági kockázatokat jelent Magyarország számára, elsőként a Portfolio írt nagyobb elemzést csütörtökön, aztán pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője már válságra figyelmeztetett, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elismerte, hogy a helyzetet csak rövid távon tudták stabilizálni, de már közép távon is baj lehet, és ezért sürgősen valamilyen megoldást kell találni. Szerinte az ukránoknak kellene engedni, és mutattak is valamennyi hajlandóságot, de ez aztán valahol elakadt.

Amint levezettük: a Lukoil évi mintegy 2-2 millió tonna nyersolajimportját blokkolták a szankciós döntéssel Magyarország, illetve Szlovákia felé, ami a magyar esetben a teljes 6 millió tonnás import egyharmada. Így a Mol tulajdonában álló százhalombattai, illetve pozsonyi finomítók kihívásokkal nézhetnek idővel szembe. A Reuters informátora csütörtökön délután azt jelezte, rálátva a konkrét olajszállítási mennyiségekre, hogy Szlovákia felé már drasztikusan esett a korábbi tervekhez képest a mennyiség, Magyarország felé enyhén, Csehország felé viszont zavartalan volt az áramlás.

Az ukrán intézkedések súlyos helyzetet teremthetnek

– vázolta a Politico-nak Ilona Gizińska, a Centre for Eastern Studies agytröszt kutatója és Magyarország-szakértője. Hozzátette, hogy a magyarok "heteken belül" égbe szökő energiaárakkal és áramhiánnyal szembesülhetnek, ha addig nem talál valamilyen megoldást a kormány. Az összeállítás megjegyzi: a Center for Research on Energy and Clean Air agytröszt adatai szerint Magyarország csupán idén áprilisban csaknem negyedmilliárd eurót költött orosz nyersolajra és gázra.

Nyilatkozott a lapnak Inna Sovszun, az ukrajnai ellenzéki, EU-párti Holosz párt törvényhozója is, aki egyúttal az ukrán parlament energiaügyi bizottságában ül. Ő azt mondta, hogy Ukrajna most saját kezébe vette az ügyet azután, hogy a 2022 nyarán született uniós oroszellenes szankciós csomagban felmentést kapott Magyarország, Szlovákia és időhatározó mellett Csehország az orosz vezetékes olaj embargója alól, így ezzel továbbra is finanszírozza az oroszok Ukrajna elleni háborúját, és közben nem látszanak a jelei annak, hogy haladt volna az elmúlt két évben Magyarország és Szlovákia az orosz olajról leválás témájában.

Több mint két éve várunk arra, hogy az EU, a G7-ek valódi szankciókat vezessenek be az orosz [olajvezeték] ellen

- mondta, megjegyezve, hogy a Barátság II. kőolaj-vezeték még mindig napi 200 ezer hordó nyersolajat szállít. Felidézte Sovsun, hogy mivel Moszkva tavaly 180 milliárd dollárt keresett az olajexportjából, "valójában abszurd, hogy hagyjuk, hogy ezt a pénzt azzal keressék, hogy ezt az olajat ukrán területen keresztül szállítják, ha ezt a pénzt aztán arra használják, hogy megöljenek minket".

Az ukrán törvényhozó azonban utalt a tilalom másodlagos céljára is: Magyarországnak az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal és Kijev EU-csatlakozásával szembeni ellenállásának megtörése. Szavai szerint:

Tényleg minden diplomáciai megoldást kipróbáltunk, és azok soha nem működtek. Úgy tűnik tehát, hogy más megközelítéseket kell találnunk arra, hogyan beszéljünk velük.

A lap megszólaltatta a szlovák gazdasági tárca szóvivőjét is a Slovnaft olajfinomító helyzetével kapcsolatban és az illetékes azt mondta: a cég talált alternatív ellátást, és eddig "nem állt le az orosz olaj szállítása Szlovákiába".

