Szétbombázták a millerovói légibázist, itt vannak az első műholdfelvételek a pusztító csapásról

Ahogyan arról beszámoltunk, a rosztovi régióban található Millerovo légibázis péntek éjszaka/szombat hajnalban szenvedett el ukrán csapást. A régió kormányzója, Vaszil Golubev hivatalos közleménye szerint 26 drón támadta a repteret.

Tegnap megírtuk, hogy míg Golubev állítása szerint az orosz légvédelem minden támadó pilóta nélküli gépet megállított, a felvételek alapján úgy tűnik, legalább az üzemanyagot tároló épületek egyikét eltalálták. Azt nem tudni, hogy katonai gépeket ért-e találat.

A fehérorosz ellenzéki Nexta hírportál most műholdfelvételeket is közölt a millerovói támadásról.

A friss műholdfelvételeken 3 helyen látszódik tűzkár: az egyik egy javító műhely épülete, a másik egy üres terület, a harmadik az egyik nagyobb üzemanyagtároló.

Satellite images have emerged of the airfield at Millerovo, which was attacked by drones #Russian