Kiszivárgott, mennyi Lukoil olajszállítást blokkoltak az ukránok Magyarország és Szlovákia felé

Összesen 0,34 millió tonna többlet olajszállítást rendelt meg a Lukoil az oroszországi kikötőkön keresztül amiatt, hogy Ukrajna blokkolta a Lukoil vezetékes tranzitszállításait Ukrajnán át.

A Reuters piaci forrásai által jelzett 0,34 millió tonna gyakorlatilag egytizenketted részét jelenti annak az évi 4,5 millió tonna nyersolajnak, amelyet a Lukoil együttesen szállított eddig Magyarországnak és Szlovákiának Szijjártó Péter külgazdsági és külügyminiszer ma délutáni bejelentése alapján. A kiszivárgott információ tehát megerősíti, hogy tényleg leálltak a Lukoil Ukrajnán keresztüli olajszállításai a két ország felé, és most az orosz cég kénytelen a Fekete-tengeri és a Balti-tengeri kikötőktől tankerekkel túladni a felszabaduló mennyiségen, ami az éves exportmennyiség júliusra eső része.

Nagy kérdés, hogy az ukrajnai blokkolás meddig marad így, illetve más orosz olajcégek, és egyéb beszerzések mentén mennyiben tudja az így kieső Lukoil mennyiséget pótolni Magyarország és Szlovákia.

Szijjártó bejelentése szerint kezdeményezték a szlovák kormánnyal együtt egy hivatalos konzultációs eljárás elindítását az Európai Bizottságnál, amelynek keretében 3 napon belül egyeztetni kell Ukrajnával. Ha az nem vezet eredményre, akkor egy választottbíróságon 40 napon belül döntésre akarják vinni a dolgot, illetve az EU-Ukrajna társulási megállapodást szerinte egyértelműen megsértették az ukránok.

Azt is jelezte, hogy a kieső Lukoil-szállítmányokból adódó helyzetet csak rövid távon tudták kezelni, és ezek a megoldások már közép távon sem működnek. Egyúttal azt is megemlítette, hogy körvonalazódnak olyan megoldások a Molnál, amelyek mentén akár hosszú távon is kezelni lehetne a helyzetet.

A Reuters másik cikke közben új információként jelzi, hogy a Barátsát II. kőolajvezetéken a Lukoil olajszállítmányai mintegy 50%-ot tettek ki, ez esett most ki, a másik 50%-ból a legnagyobb részt Tatnyeft teljesítette, amely a Molnak is szállít; és a Gazprom Neft, a Russnyeft és egyéb kisebb orosz beszállítók teszik ki a maradék részt. Ez tehát megerősíti a Portfolio múlt héten megírt információját, miszerint a Mol nem állt eddig szerződésben az orosz állami Rosznyeft olajtársasággal, mivel az eddig is nyugati szankciók hatálya alatt állt.

Az is érdekes háttérinformáció a hírügynökség forrásától, miszerint április óta a horvátországi Omisalj kikötőjében havonta mintegy 500 ezer tonnát tett ki a magyar és szlovák együttes olajimport, amely az Adria vezetéken keresztül jut el a két országba, és például Basrah, azeri BTC és CPC Blend típusú nyersolajok voltak az importban.

