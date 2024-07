Lefordultak a piacok, és a héten kaphatnak még egy ütést

Mi történt múlt héten?

Lefordultak a vezető részvényindexek az USA-ban múlt héten, ahogy a megelőző hétvégi Trump elleni merényleg miatt némi átsúlyozás volt a papírok között. Trump elnöksége nem kedvez a technológiai papíroknak, ez látszott a Nasdaq esésén, de az S&P500 is megszenvedte az átsúlyozást. A kis papírokat tömösítő Russel 2000 ellenben a hét elején emelkedett az átsúlyozás hatására, szerdától ebben is volt visszasés. A Bux index tartotta magát, emelkedni tudott a héten a változó nemzetközi hangulatban.

A devizapiacon nem látunk fordulatot, a dollár tovább gyengült az euróval szemben, a befektetőket még mindig a Fed várható kamatcsökkentései izgatják. Az Európai Központi Bank lehozta a kamatdöntést teljesen eseménytelenül, ennek nem volt hatása a kereskedésre. A forint tovább tudott erősödni, és a hetet 390 környékén fejezte be az euróval szemben.

Mi lesz ezen a héten?

Erre a hétre is jutnak fontos adatok, és ahogy legtöbbször, most is az Egyesült Államokra kell leginkább figyelnünk. Nézzük az egyes napok szerint a tervezett történéseket: