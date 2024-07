Fillérekből meg lehetne állítani a világ egyik legsúlyosabb betegségét

Kutatók azt állítják, hogy egy jelenleg is forgalomban lévő gyógyszer – amely képes elnyomni és megelőzni a HIV-fertőzést – árának csökkentése még mindig 30 százalékos nyereséget hozna – írja a The Guardian.

Nemrégiben megjelent egy új kutatás, amely szerint évente mindössze 40 dollárból (ez kevesebb mint 15 ezer forint) el lehetne látni a betegeket az amerikai gyógyszeripari óriás, a Gilead termékével, a Sunlencával. A terméket úgy jellemzik, mint „a HIV vakcinához legközelebb álló gyógyszer”. A készítmény jelenleg az első évben 42 500 dollárba kerül, holott a kutatás szerint ezerszer olcsóbban is lehetne adni. Az UNAids szerint gyors áttörést jelentene, ha megfizethető áron hozzáférhetővé tennék a Sunlencát.

A termék hatóanyagát, a lenakapavirt hathavonta adják be injekció formájában, így megelőzheti a fertőzést és a már fertőzötteknél elnyomhatja a HIV-vírust.

A korábbi kutatások szerint az Ugandában és Dél-Afrikában kezelt betegeknél közel 100 százalékos eredménnyel nyújtott védelmet. A Gilead gyógyszere egyelőre még csak kezeléshez van engedélyezve, nem pedig megelőzéshez.

Kedden Münchenben tartották a 25. nemzetközi AIDS-konferenciát, itt mutatták be a legújabb kutatást. Ebben a termék igencsak borsos árára is kitértek. A számításaik alapján 30 százalékos profithoz az összetevők és a gyártási költségek alapján mintegy 40 dolláros ár is elegendő lenne, feltéve, ha évi 10 millió ember használná. A feltételezések szerint évente mintegy 60 millió embernek kellene megelőző jelleggel rendszeresen használnia a gyógyszert, hogy a HIV jelentősen visszaszoruljon a világon. Dr. Andrew Hill, a Liverpooli Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője elmondta:

Van egy olyan injekció, amelyet valaki hathavonta beadhat, és nem kaphat HIV-fertőzést. Ennél közelebb még soha nem voltunk a HIV elleni vakcinához.

A kampányolók szeretnék elérni, hogy a Gilead engedélyezze a generikus hozzáférést az ENSZ által támogatott gyógyszerszabadalmi poolon keresztül minden alacsony és közepes jövedelmű országban, ahol a HIV-fertőzések 95 százaléka történik. Hill szerint ellenkező esetben el kell gondolkodniuk azon, hogy kényszerengedélyeket adjanak ki, amelyek aztán lehetővé teszik a gyártást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images