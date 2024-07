Kórházi klímahelyzet: a rendszerbe kódolva van a finanszírozási feszültség

Csiki Gergely 2024. július 24. 14:30

Az éghajlat alakulása, a felmelegedés óriási hatással van az egészségügyre, Magyarországon is. A megfelelő klimatizálás, illetve a meghibásodott készülékek javítása, cseréje elengedhetetlen, hiszen kritikus infrastruktúráról beszélünk - fejtette ki lapunknak az elmúlt hetekben érkező, kórházi klímák meghibásodásáról szóló hírek kapcsán Velkey György János. A Magyar Kórházszövetség elnöke arra is rámutatott: a jelenlegi helyzetben nincs varázsütésszerű megoldás, a drága gépek amortizációja nincs betervezve a költségvetésbe és soha nem is volt. A rendszerbe ezért kódolva van a finanszírozási feszültség. Közben a jelentős adósságállomány is nehezíti a kórházi menedzsment dolgát.