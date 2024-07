Történelmi idők: soha nem csinált még ilyet a japán kormány

A japán munkaügyi minisztérium egyik tesztülete történelmi döntést hozott: az országos átlagos minimálbért mintegy 5%-kal, óránként 1054 jenre (6,85 dollár) emelik ebben a pénzügyi évben. Ez az eddigi legnagyobb ugrás lenne a minimálbér tekintetében - jelentette szerdán az NHK közszolgálati televízió.

A fenntartható infláció és az erőteljes bérnövekedés elérése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Bank of Japan (BOJ) végre emelhesse a jelenlegi nulla közeli kamatlábakat.

A törvényileg kötelező érvényű minimálbér emelése több szempontból is jelentős hatással lesz a japán gazdaságra. Egyrészt növeli a háztartások vásárlóerejét, ami pozitív hatással lehet a belső fogyasztásra. Másrészt azonban megszorítja a kis cégek nyereségét, amelyek már most is küzdenek a megélhetésért.

A döntést követően augusztusban találkoznak majd a munkaügyi és üzleti szféra képviselői, hogy az egyes prefektúrák helyzetét figyelembe véve meghatározzák a béremelések mértékét. Az új minimálbér-emelést minden prefektúra októbertől hajtaná végre.

A kormány ambiciózus célt tűzött ki maga elé: azt szeretnék elérni, hogy a minimálbérek a 2030-as évek közepére 1500 jenre emelkedjenek.

A növekvő megélhetési költségekre és a munkaerőhiányra válaszul idén nagy japán vállalatok már most is 5,1%-os béremelést ajánlottak fel dolgozóiknak.

(1 dollár = 153,9500 jen)

Forrás: Reuters

