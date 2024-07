Hivatalos: megszűnik a Volánbusz, beolvad a MÁV-ba

Az építési és közlekedési miniszter hivatalosan is elrendelte a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. egyesülését, amelyről a Magyarbusz.info számolt be. Az állami tulajdonú személyszállító nagyvállalatok fúziója már régóta napirenden volt, és az úgynevezett MÁVAUT-koncepció jogi és adminisztratív folyamatait 2024 végéig kell lezárni - számolt be a 24.hu