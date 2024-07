Lukoil-ügy: nem siet Brüsszel, senki sem állt a magyar és a szlovák kormány mögé tegnap

Több időre van szüksége 3 napnál az Európai Bizottságnak arra, hogy információkat gyűjtsön és elemezze a jogi helyzetet – ezt mondta Valdis Dombrovskis a Lukoil-ügybeli magyar és szlovák kormányzati beadványról a Financial Timesnak

A lap három diplomata forrástól úgy tudja, hogy a tegnap Brüsszelben lezajlott kereskedelempolitikai ülésen, amelyen a tagállamok kereskedelmi képviselői vettek részt, 11 tagállam illetékese szólalt meg, és mind támogatták Dombrovskis érveit (képünkön), illetve senki sem állt Budapest és Pozsony oldalára. Az egyik forrás azt is megjegyezte, hogy a magyar és szlovák kormány által citált EU-Ukrajna kereskedelmi megállapodásnak van egy biztonsági klauzulája, amely megengedheti az energiaszállítások blokkolását.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 24. Visszaüzentek Brüsszelből Szijjártó Péternek a Lukoil-ügyre: nem köt minket semmiféle 3 napos határidő

Ezek miatt adhatta az FT a cikke címének azt: "Ezért óvatos Brüsszel, hogy támogassa Magyarország harcát az orosz olajért". Felidézik azt is, hogy Magyarország és Szlovákia 2022-ben felmentést kapott a vezetékes orosz olajimport betiltása alól, és most azzal érvelnek, hogy az ukránok azon döntése, hogy nem engedik át Ukrajnán a Lukoil szállításait, csökkentheti az elérhető orosz olajmennyiséget számukra. Kijev azonban azt mondja: az olajszállítások volumene nem csökkent, a Lukoil által kiesett mennyiséget más orosz szállítók pótolták.

A lap felidézi, hogy a magyar kormány Lukoillal és Ukrajnával kapcsolatos kifogásának időzítése "különösen ironikus", hiszen a minap Moszkvában járt Orbán Viktor magyar kormányfő az EU soros elnökségének kezdetére időzítve, az önállóan kezdeményezett békemisszióra hivatkozva, amely "mélyen irritált" sok uniós partnert és a Bizottságot.

Rámutat a tudósítás, hogy a szlovákiai Slovnaft finomítójában az orosz olajimport aránya már csak 35-40%-os, és idén december 5-én egyébként is lejár az a mentesség, hogy az orosz olajból készített termékeket a szomszédos országok piacán még értékesíteni lehet. Ebből kap például Csehország is termékeket, illetve Ukrajna is. Emiatt mondta azt egy uniós diplomata, hogy ha Szlovákia nem tud olajat importálni Oroszországból, akkor "a hatás óriási lenne".

Amint tegnap este megírtuk, az FT is emlékeztet rá, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök megtorló intézkedést helyezett kilátásba, ha Ukrajna nem változtat a Lukoillal kapcsolatos hozzáállásán. Az elnök jelezte, hogy Szlovákia a gáztárolás és az áramexport terén is segíti Ukrajnát.

A magyar kormány részéről senki nem kommentálta a helyzetet a lapnak, noha a Lukoil szállításainak kiesése a magyar olajimport 25-30%-át érinti.

Címlapkép forrása: EUROPEAN UNION