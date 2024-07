Újabb devizakötvény-kibocsátásra készül a kormány a kínai hitelfelvétel után

A kormány célja, hogy minél több magyar intézményi szereplőt, például bankokat és biztosítókat vonjon be a magyar állampapírok vásárlásába. Ezzel csökkenthető a külföldi és lakossági befektetők szükségessége, ami a lakossági állampapírok kondícióira is hatással lesz – mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter az ATV kérdésére. Azt is közölte, hogy a hitel feltételei kedvezőbbek a piacinál, és az infrastruktúra-fejlesztés a fő cél, de a pontos kamatokról és a felhasználásról nem árult el több részletet.

Mindezt azzal indokolta, hogy: „a bilaterális megállapodásoknál üzleti érdeket sérthet egyéb információ megadása.”

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar adósságkezelés hosszú ideje több forrásra épít, hogy diverzifikálják a szükséges tőkebegyűjtését. Az elmúlt években a hagyományos angolszász és európai piacok mellett Katar, Japán és Kína is fontos partnerekké váltak.

Ősszel Japánban Szamuráj-kötvény kibocsátást is terveznek.

A miniszter kiemelte, hogy Kínával hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak, több alkalommal jelentek meg a Panda-kötvény piacon is, például a zöld átállás támogatására szolgáló Green Panda Bond kibocsátással. Az aktuális hitel kedvezőbb árazásban állapodtak meg, amely elsősorban közlekedési és energetikai fejlesztésekhez járul hozzá.

Amint arról beszámoltunk, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban az Inforádiónak adott interjúban az 1 milliárd eurós kínai hitel kapcsán arról beszélt, hogy a devizaadósság megfelelő szinten ál, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy törekedni kell a forintban történő eladósodásra és annak hosszabb távra való kiterjesztésére. Szóba került a befektetési alapok és biztosítók szabályozása is, amelyek az állampapírok vásárlására ösztönzik ezeket az intézményeket.

Nagy Márton kiemelte, hogy az idei évben az államháztartás elsődleges egyenlege egyensúlyt mutat, és a deficit csak az állam kamatkiadásai miatt alakul ki. Az elsődleges egyenleg nullás, és a hiány a kamatkiadások nagyságának megfelelő, ami 4,3-4,5%-ot tesz ki. Jövőre a kamatkiadások jelentősen csökkenhetnek a GDP 3,4-3,5%-ára.

A műsorban elhangzottak alapján a kormány több lábon álló, diverzifikált finanszírozási stratégiát folytat, amely a nemzetközi partnerek bevonásával és az intézményi szereplők aktívabb részvételével igyekszik biztosítani az ország gazdasági stabilitását és fejlesztési céljainak megvalósítását.

