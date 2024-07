Lukoil-ügy: Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is tárgyalt ma Szijjártó Péter

"Tovább dolgozunk olajellátásunk hosszú távú biztonságának helyreállításán, ezért ma reggel ismét telefonon egyeztettem Szergej Lavrov orosz és Juraj Blanár szlovák kollegámmal" – jelezte hétfő délutáni Facebook-posztjában Szijjártó Péter. Ebben a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen visszaszólt lengyel kollégájának is, aki egy hétfőn megjelent interjúban azt mondta: nem fog Brüsszel segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az ügyben, és mellette keményen bírálta Szijjártót is.

Az orosz Lukoil olajszállításainak ukrajnai blokkolása ügyében Szijjártó leszögezte, hogy fenntartja azt az álláspontját, miszerint "Ukrajna az EU-val kötött társulási megállapodás ellenében jár el, amikor veszélyezteti energiaellátásunk biztonságát." Azt is hozzátette:

Ezzel együtt folyamatosan elemezzük azokat a lehetséges jogi és műszaki megoldásokat, amelyek az ukrán tranzittiltástól függetlenül biztosítják olajellátásunk folytonosságát.

A posztban Szijjártó azt is kiemelte: "A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia", amely kapcsán rámutatott: "Az elmúlt napokban a délkelet-ázsiai országok találkozóján leült egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett a dél-koreai kollégájával."

Lengyel kollégája, Radosław Sikorski ma megjelent interjúja kapcsán úgy fogalmazott: ő "marad a provokációnál, amihez persze már hozzászokhattam, hiszen egymás mellett ülünk az EU Külügyek Tanácsában. Most azonban egy újabb határt átlépve hazudott is, amikor azt állította, hogy lelkesen támogattam azt a nonszensz javaslatát, miszerint Ukrajnában kerüljön sor az európai uniós külügyminiszterek következő informális találkozójára. Ezzel szemben az igazság az, hogy javaslatának megtétele után azonnal tiltakozásomat fejeztem ki az ülésen, nem is lesz a találkozó Ukrajnában."

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala