Meloni 270 fokos fordulatot csinálna Kínával

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök ötnapos hivatalos látogatást tett Kínában, amelynek célja a kétoldalú kapcsolatok „újraindítása”, miután Olaszország tavaly kilépett a kínai Övezet és Út kezdeményezésből (Belt and Road – BRI). Meloni vasárnap találkozott Li Csiang kínai miniszterelnökkel, és kifejezte, hogy szeretné megerősíteni a gazdasági kapcsolatokat, miközben a kereskedelmi egyensúlyhiányt és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos aggályokat is kezelni kívánja – számolt be a Financial Times