Itt a Fed kamatdöntése

Bár a piac már biztosra veszi a szeptemberi kamatcsökkentést, a piaci árazásokból az is látszik, hogy a Fed júniusi előrejelzéséhez képest sokkal agresszívebb kamatcsökkentést áraz a piac.

Ilyet láttunk már 2023 év végén is, amikor is az idei évre négy kamatcsökkentést várt a piac. Akkor csalódás lett a vége, kérdés, hogy most máshogy alakul-e.