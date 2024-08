Megjött Brüsszel válasza Budapestre a Lukoil-ügyben: nincs ellátási veszély, le kell válni az orosz olajról

A két ország tárcavezetője július 22-én fordult közös levélben Valdis Dombrovskishoz, mert állításuk szerint Ukrajna a Lukoil elleni lépéssel súlyosan veszélyezteti Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát, és így megsértették az EU-Ukrajna társulási megállapodás vonatkozó passzusait is.

Ezeket az érveket bizonyítottság hiányában gyakorlatilag lesöpörte az asztalról az Európai Bizottság a csütörtökön kiszivárogtatott válaszlevélben.

A Reuters-nek megmutatott bizottsági válaszlevél ugyanis a Moltól, és egyéb szereplőktől bekért információk együttese alapján a következőket állapította meg:

Mivel a Mol lenyilatkozta a Bizottság felé, hogy az orosz-ukrán határon nem a Lukoil a tulajdonosa az olajnak, hanem egyéb kereskedő cégek, így a Lukoilt érintő ukrán szankciónak értelemszerűen nincs azonnali ellátásbiztonsági következménye. Ez a fejlemény megerősítette a Portfolio csütörtöki forgatókönyvelemzését.

Emiatt a Bizottság szolgálatai nem látják indokát, hogy összehívják az EU-Ukrajna konzultációs fórumot. Ezt így tartalmazza a levél: "A Bizottság szolgálatai előzetesen arra a következtetésre jutottak, hogy a sürgős konzultáció nem tűnik indokoltnak, mivel jelenleg nincs jele annak, hogy az ellátás biztonságát közvetlen veszély fenyegetné." Ez is megerősítette mai elemzésünket.

Felemlegeti a bizottsági válaszlevél, hogy jelentős számú uniós tagállam vetette fel a téma kapcsán: miért nem törekedett eddig jobban Magyarország és Szlovákia az orosz olajról való leválásra, két évvel azután, hogy a többi tagállam nagy része számára már megtiltották az orosz vezetékes, illetve tengeri kőolaj importját.

A Bizottság saját elemzése megállapította, hogy van elegendő szabad kapacitás a horvát JANAF által üzemeltetett Adria-vezetéken arra, hogy Magyarország és Szlovákia ezen keresztül szerezzen be nem-orosz olajat. Ez is megerősíti a mai elemzésünket.

Úgy fogalmaz a levél: "Az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való diverzifikáció célját aktívan kell követni." Ez a megjegyzés azt sugallja, hogy a Bizottság szívesebben látná azt, ha a Mol a horvát vezeték felől oldaná meg a nem-orosz olajvásárlást (ez lenne a tényleges diverzifikáció), míg mi a mai elemzésben azt vázoltuk: inkább az az esélyes, hogy a Mol az orosz-ukrán határon venné tulajdonjogába az olajat, és várhatóan a Bizottság is ezt ajánlaná majd.

A fentiekkel teljesen megegyező információkat közölt csütörtökön délután a Financial Times is, betekintést nyerve a bizottsági levélben. Egy fontos adalékot azonban hozzátettek a cikkhez: csütörtökön Brüsszelben találkozott egymással Denisz Smihal ukrán miniszterelnök és Valdis Dombrovskis, és ennek kapcsán Smihal megerősítette neki: elegendő olaj folyik át a két ország felé Ukrajnán.

A Bizottság levelének kézhez vétele után a szlovák külügyminisztérium továbbra is azt hangoztatta a Reuters kérdésére, hogy a Lukoil elleni lépés ellátásbiztonsági kockázatot jelent az országa számára. Ahogy azonban a fenti levélben a Bizottság világosan leírta: szó sincs ilyesmiről, és ezt nem tudta a két ország hitelesen alátámasztani.

Arra a minapi szlovák fenyegetésre, hogy leállíthatják a szlovák dízelexportot Ukrajnába, egy ukrán szakértő azt hangoztatta az állami televízió mai adásában a Reuters tudósítása szerint: az így kieső 10%-nyi dízelellátást bőven tudnák más forrásból pótolni.

A Bizottság válaszlevelének kiszivárogtatásával egyidőben a heti horvát kormányülésről készült egy yoututbe-videó is, amelyben Andrej Plenkovic miniszterelnök bejelentette: tegnap levelet küldött Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfőnek, és amelyben a JANAF horvát vezetéküzemeltető nevében is megígérte: készek növelni a szállításokat a két ország felé, éves szinten több, mint 14 millió tonna mennyiségben. Ez pont megegyezik azzal a számmal, amelyet a mai elemzésünkben mi is megírtunk, mint elméletileg maximális kapacitás.

Plenkovic azt is rögzítette:

a JANAF kész tárgyalni a Mollal a szállításokról, és a energiabiztonságot nyújtani a megváltozott környezetben.

Amint korábban megírtuk: a Mol és a JANAF áprilisban kötött egy olajszállítási keretmegállapodást, amely 2,2 millió tonna szállítását teszi lehetővé év végéig, illetve azt is megírtuk, hogy ez mostanában közel kimerült az elmúlt hónapok szállításai nyomán.

