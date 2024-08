Új rektor érkezett a Budapesti Corvinus Egyetem élére

Augusztus 1-jétől Bruno van Pottelsberghe veszi át a Budapesti Corvinus Egyetem rektori pozícióját. A brüsszeli Université Libre de Bruxelles egyetemi tanárát Sulyok Tamás köztársasági elnök nevezte ki a Corvinus élére, megbízatása négy évre szól.

A Magyar Közlönyben megjelent a Bruno van Pottelsberghe rektori megbízásáról szóló köztársasági elnöki határozat. A belga egyetemi tanár kinevezését mind a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa, mind az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is támogatta. Van Pottelsberghe a rektori pozíció mellett az elnöki feladatok ellátására is megbízást kapott.

Az egyetem közleménye szerint a Corvinus az utóbbi években megháromszorozta a legnevesebb tudományos folyóiratokban megjelenő corvinusos publikációinak számát, számos rangos nemzetközi intézményi akkreditációt szerzett, és megújult képzési kínálattal, valamint 2024-ben egy minden mai igényt kielégítő modern campusszal is bővült.

A Belgiumban született Bruno van Pottelsberghe tanulmányait az Université Libre de Bruxelles-en végezte, üzleti, közgazdasági és nemzetközi kapcsolatok területen, doktorátusát 1998-ban szerezte meg, miután kutatói posztokat töltött be a tokiói METI-n (1995) és a New York-i Columbia egyetemen (1996). Alma materében: 2007-2011 között, illetve 2021-től az ULB karaként működő Solvay Brussels School of Economics and Management dékánja, 2014-től az Executive MBA képzés akadémiai vezetője, emellett 2004 óta az ULB Szabadalmi Értékelési Bizottságának elnöke és a rektor tanácsadója. Kezdeményezője és alapítója a Quantitative Techniques for Economics and Management Network (QTEM) nemzetközi egyetemi hálózatnak, számos szakértői felülvizsgálati (peer review) látogatást tett nemzetközi egyetemi akkreditációs szervezetben dolgozva, emellett az OECD-nél Párizsban (1997-1999), majd az Európai Szabadalmi Hivatal vezető közgazdászaként (2005-2007) akadémián kívüli tapasztalatot is szerzett.

Bruno van Pottelsberghe főbb kutatási területei az innováció-gazdaságtan, a szabadalmi rendszerek, a szellemi tulajdonjogok és a technológiatranszfer. Kimagasló tudományos eredményeket ért el, több mint 60 tudományos cikk szerzője vagy társszerzője, öt könyv szerzője vagy társszerzője, társkiadója. Jelentős oktatói gyakorlattal rendelkezik alap-, mester-, Executive MBA- és a doktori képzésben.