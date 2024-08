Mol-vezér: nem lesz üzemanyaghiány a Lukoil-ügy miatt, akkor sem, ha leállna a Barátság-vezeték

A Mol Csoport elnök-vezérigazgatója utalt rá, hogy inkább pánikkeltés volt az a kijelentés Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől a múlt pénteki Kormányinfón, hogy ha a Lukoil-ügyet nem sikerül megoldani szeptemberig, akkor üzemanyaghiány jöhet Magyarországon.

Sőt azt is hangsúlyozta a Barátság II. kőolajvezeték teljes ukrán leállítására utalva:

Ha most hirtelen megszűnne a kőolajszállítás ezeken a vezetékeken, még mindig ott van, hogy orosz típusú kőolajat a tengeren is tudunk vásárolni.

Ezzel a vg.hu tudósítása szerint arra utalt, hogy az a mennyiség, amit az oroszok nem tudnak eladni Európának, eladják Indiának, onnan pedig feldolgozott formában visszajön Európába, aminek "van egy kis ökológiai lábnyoma".

Azt mindkét tudósítás szerint hangsúlyozta Hernádi, hogy előbb okozna most hiányt egy kormányzati üzemanyagárstop, mint a Barátság II. kőolajvezeték elzárása, noha a Lukoil elleni, szerinte érthetetlen és meglepő, ukrán lépés is okozott kihívásokat. Utóbbit azzal magyarázta, hogy a második legnagyobb orosz kitermelőről van szó, és nem könnyű például 200 ezer tonna mennyiséget "kikaparni".

Kiemelte a vg.hu szerint: a Mol azon van, hogy stabilizálja a helyzetet, folytatnak tárgyalásokat, azonban igyekezett mindenkit megnyugtatni, a jelenlegi helyzetben a számszerűsíthető kár nem olyan nagy, mint a nem számszerűsíthető, ugyanis a bizalom megingott.

Ezzel a Telex szerint arra utalt az ukrán lépés miatt megnőtt a kőolajszállítás kockázata, de keresik a megoldást, mivel "150 milliárd van ilyenkor a csőben", amit senki sem szeretne kockáztatni, ha szankciós listára kerül egy vállalat.

Az Index tudósítása szerint Hernádi azt is jelezte: ha leállna a Barátság II. vezeték, akkor az egyrészt azt jelentené, hogy csak egyetlen vezetéken jönne az olaj az országba, és bár Horvátország felől el lehet látni Magyarországot, azonban Szlovákiát és Csehországot nem. Azt is hangsúlyozta: az Adriai-vezeték még nem üzemelt teljes kapacitással, és a horvátok már korábban is megemelték a szállítási árakat, ráadásul "bármikor megcsinálhatják, hogy karbantartás miatt nincs szállítás".

Hernádi szerint ha leállna az Ukrajna felőli orosz beszállítás, akkor a drágább nem-orosz olajra kellene átállni Horvátország felől, de meglátása szerint az a fő kérdés, hogy miért is kell leválni az orosz olajról. Összességében a Lukoil-ügy miatt rámutatott:

nem hiszem, hogy ezek miatt az okok miatt üzemanyaghiány lenne.

A beszélgetésen szóba került Hernádi minapi, a kormányzati adópolitikát erősen bíráló cikke is, amelyre jelezte, hogy nem kapott írásban semmilyen visszajelzést. Szavai szerint a magyar iparpolitika diszfunkcionalitása miatt emelte fel a hangját, ugyanis úgy látja, hogy az elmaradó ipari beruházások 2-3 év múlva a magyar GDP-n is meg fog látszani, miközben a probléma nem szerepel elég súllyal a magyar döntéshozók fejében. A másik gond szerinte a szabályozási bizonytalanság, ami alatt azt értette, hogy évekkel a Covid-járvány után, illetve az orosz-ukrán háború után még mindig ezekre hivatkozik a kormány a különböző lépéseknél.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi