Tényleg új korszakba léptünk? Japánban megtörténhet az, amire harminc éve várnak

A japán jegybank váratlan kamatemelése új fejezetet nyitott a monetáris politikában: a lépés azt jelképezi, hogy a japán gazdaságban megtörténhet a 30 éve várt fordulat. Az infláció tartósan elérheti a jegybanki célt, és bár a növekedés még nyomott, a Bank of Japannél nagyon bizakodnak a helyreállásában. A kamatemelések alighanem folytatódnak, ám a jegybankároknak eszük ágában sincs letörni a keresletet, a szigorítás más csatornán fejti ki a hatását az inflációra. Noha a helyzet izgalmas és újszerű, a jegybanki lépések mellékhatásai nemcsak a japánok, hanem Európa számára is fájdalmas lehet.

Amire választ kaphat cikkünkben: Miért a japán a legkülönlegesebb helyzetben levő jegybank?

Miért gondolják úgy, hogy teljesülhet a 30 éve vágyott cél?

Miért jár fájdalommal akár Európa számára is a japán szigorítás?

Miért van megkötve a kamatemeléseknél a jegybank keze?

Új idők járnak a gazdaságban – ezt talán semmi nem mutatja, jobban, mint az, hogy a japán jegybank szigorítási ciklusba kezdett. A Bank of Japan márciusban emelt kamatot 2007 után először, majd e hét szerdán tovább emelte az irányadó rátát. A kamatszint ezzel két lépésben 0,1%-ra, majd 0,25%-ra nőtt.

Ám a márciusi emeléstől a szerdai lépés sokban különbözik.

Az előző kamatemelést a piac kvázi kikényszerítette: a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban a Bank of Japannak (BoJ) – legalább látszólag – igazodnia kellett az uralkodó globális irányvonalhoz. De hogy karakterében márciusban még nem változott meg igazán a jegybank, azt jól mutatja, hogy az akkori döntéshez laza hangvételű üzenetet csatoltak.

Ehhez képest júliusban úgy emelt a BoJ, hogy az elemzők többsége nem várt emelést, ráadásul további kamatemelések lehetőségéről beszélt (ettől márciusban még elzárkóztak). Kazuo Ueda elnök a jegybanki döntés után azt mondta, hogy készek a kamatokat a semleges szintig is emelni (ezen a szinten a kamatok nem élénkítik, de nem is lassítják a gazdaságot). A Bank of Japan emellett bejelentette a 2013 óta tartó mennyiségi lazítás ütemének jelentős mérséklését: a havi 6 ezermilliárd jenes vásárlások összege 2026 első negyedévére 3 ezermilliárd jenre csökken. A jegybank már március óta felhagyott a hozamgörbe-kontrollal, a hozamok át is vitték a korábbi plafonnak tekintett 1%-ot. Látszik, hogy a piac is komolyan veszi a jegybank elkötelezettségét a szigorítás mellett.

A jegybank a 2024-et megelőző években az extrém méreteket öltő, permanens lazításról vált ismertté, így a mostani lépései egyértelműen azt mutatják, hogy valami megváltozott a gazdaságban.

Kezdik elhinni, hogy az infláció tartósan velük marad

A japán jegybank hosszú ideig tartó vonakodásának megértéshez tudni kell, hogy az ország gazdaságpolitikai vezetése 30 évig küzdött az áremelkedés beindulásáért, ehhez pedig a negatív kamatoktól kezdve a mennyiségi lazításon át a fiskális élénkítésig mindent bevetettek, sikertelenül. A 2021-ben kezdődő globális inflációs ciklus aztán elhozta a magas inflációt Japánba is, 2023 januárjában 4% felett tetőzött az áremelkedés mértéke. Ez messze elmarad a Nyugaton látott inflációtól, de egy olyan országban, ahol 30 éve alig nőttek az árak, szokatlan jelenségnek tekintik ezt.

Az inflációt a többi fejlett gazdasághoz hasonlóan Japánban is a kínálat oldali problémák emelték meg, nem a belföldi folyamatok okozták. Az inflációs ciklus kezdetén az Európai Központi Bank és a Federal Reserve is erre hivatkozva várt a kamatemeléssel, a Bank of Japan viszont egészen az idei évig így érvelt. Csakhogy az infláció makacsnak bizonyult: már több mint két éve van a 2%-os cél felett. Idén ráadásul markáns emelkedést mértek, a januári 2,2% után júniusban 2,8% volt a fogyasztói árindex, az alapfolyamatokat jobban megragadó maginfláció 2%-ról 2,6%-ra nőtt.

A jegybank kezdi belátni, hogy az áremelkedés tartós jelenség, amelyet immár a belföldi folyamatok okoznak.

A márciusi kamatemelés során leginkább az erősödő bérdinamika győzte meg a BoJ-t az infláció fenntarthatóságáról. A döntés előtt született ugyanis megállapodás a szakszervezetek és a munkaadók közt egy 5%-os béremelésről: ekkora emelésre 33 éve nem volt példa. Az e heti döntés után Kazuo Ueda elnök pedig arról számolt be, hogy a nagyvállalatoknál látott béremelkedés átgyűrűzik a kisebb vállalatokhoz is. Az országos béradatokban valóban látszik némi emelkedés, a japán kormány pedig látványosan segíti ezt a folyamatot, a kormány rekord mértékű minimálbér-emelésről döntött idén júliusban.

Az inflációt várhatóan meghaladó béremelkedés a fogyasztás erősödését vetíti előre, amelyből valóban az infláció tartóssága következik. A tavalyi és idén év eleji üzenettel szemben immár a Bank of Japan döntéshozói is tartós inflációval számolnak, előrejelzésük szerint az áremelkedés mértéke 2026-ban is a jegybanki célnak megfelelő 2%-on alakul. Az idei költségvetési évre az inflációs előrejelzésük 2,5%-ról 2,8%-ra nőtt . A lakosság inflációs várakozása is emelkedik, ami szintén azt mutatja, hogy a jegybanknak hosszú idő után az infláció letöréséért kell fellépnie. Alighanem ezt kevésbé bánják.

Ha sikerülne tartósan elérni a 2%-os inflációt 30 év után, az történelmi siker lenne Japán számára.

A gyenge gazdaság miatt nem várhatott a kamatemelés

A jegybank több évtizedes küszködése nemcsak az infláció, hanem ezzel együtt a gazdasági növekedés beindítását is célozta. Az erőfeszítések nem voltak sikeresek, a gazdaság csak csekély növekedést tudott felmutatni. A lassulástól való félelem kódolva van a jegybank DNS-ében.

A koronaválság utáni felpattanás és a fellendülő infláció kezdetben magas növekedést hozott (2021-ben 2,6%, 2023-ban 1,9% volt az éves átlagos reál GDP-növekedés). 2024-re jócskán elfogyott a lendület. Az idei első negyedévben 0,7%-kal esett a gazdaság negyedéves bázison, ami évesítve 2,9%-os visszaesést jelent. Az előrejelzők sorban húzzák le a prognózisukat, a kormány az idei évre már csak 0,9, a Bank of Japan 0,5-0,7%-os átlagos növekedést vár, a piaci előrejelzők között pedig van olyan (például a BNP Paribas) amelyik már visszaesést vár.

A gazdaságot a magas infláció miatt visszaeső fogyasztás húzta vissza, az infláció célhoz való leszorítása így fontossá vált a jegybank számára. A magánfogyasztás májusban váratlanul 1,8%-kal esett éves bázison, ám a várakozások szerint ez csak átmeneti: ahogy a reálbérek emelkedni kezdenek, úgy állhat helyre a fogyasztás, ami egyben támogathatja a növekedést is. Ám ha a fogyasztás felpattanása túl erőteljes lenne, az növelné az inflációs kockázatok, a jegybanknak ezért a kamatpolitika normalizálásával meg kell találnia azt az arany középutat, ahol a monetáris politika az inflációt korlátok közé szorítja, de az élénkülő növekedést nem fogja vissza túlzottan.

Két dolog jelenthető ki ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a megemelt kamatszint még biztosan nem korlátozza a gazdaságot. Az irányadó ráta 0,25%, ez még mindig támogató monetáris politikát jelent. Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy a japán kamatemelés a nyugati lépésekhez képest mennyire eltörpül – hozzátéve, hogy a semleges kamatszint is alacsonyabb Japánban, mint az eurózónában és az USA-ban.

2,8%-os infláció mellett az eddigi 45 bázispontos kamatemelésnek aligha van hatása a gazdasági aktivitásra. A piaci várakozások szerint a kamat januárra 0,4-0,5%-ig emelkedhet, miközben az infláció még év végén is bőven 2% felett lesz. Összegezve tehát mind a visszatekintő, mind az előretekintő reálkamat masszívan negatív, a monetáris politika nem fékezi a gazdaságot.

Ehhez kapcsolódik a másik állítás: a Bank of Japan nem a kereslet letörésén keresztül akarja mérsékelni az inflációt, amikor kamatot emel.

A piac diktálja a tempót

Amikor a BoJ márciusban tessék-lássék módon kamatot emelt, a piacok látványosan megütötték a japán jent – talán ez is élénken élt a jegybank döntéshozók fejében, amikor a júliusban nem fukarkodtak a szigorral. A jen szerepe ugyanis felértékelődött: Ueda az esemény után elmondta, hogy a japán deviza inflációra gyakorolt hatása jelentősebb, mint korábban.

A gyenge jen a döntéshozókat láthatóan zavarta, az előző két évben jelentős összegeket költött el a devizatartalékból, hogy lassítsák a deviza leértékelődést, ám az enyhülést végül csak az amerikai folyamatok alakulása és a jegybanki fordulat hozhatta el a jen számára.

Az elnök szavai és a döntés megtették a hatásukat, a jen március óta először 150 alá erősödött a dollárral szemben. A deviza egyébként is erősödőben volt, az amerikai kamatkilátások ugyanis jócskán mérséklődtek az előző hónapokban: most a piac az összes hátralevő Fed-ülésre kamatcsökkentést áraz.

Eközben a Bank of Japan épp emelte a tétet, a piac pedig egyértelműen a jenkamatok emelkedésére számít. Ahogy a két deviza várható kamatpályái között szűkül a különbség, úgy nő a jen relatív vonzereje is. A dollár várható kamatelőnyének csökkenését jól tükrözi a hozamok közti különbségek mérséklődése. A jen erősödése pedig mérsékli az inflációs kockázatokat.

A jen az utóbbi hónapokban carry devizává vált: a befektetők kihasználták az alacsony jenkamatokat, és az abban felvett hiteleket nyugati eszközökbe fektették. Ha a befektetők azt látják, hogy a jegybank elkötelezett a szigorítás mellett, lezárják pozícióikat, ami automatikus jenerősödést hoz. Nem tudjuk, meddig tart még ez a folyamat, ám azt igen, hogy a japán kamatemelésnek akár fájdalmas kimenetele is lehet, amely Európát is érintheti.

A kamatemelés fájdalommal jár, és ez megkötheti a BoJ kezét

Ahogy azt már írtuk, a japán jegybank annyiban még mindig különbözik az EKB-tól és a Fedtől, hogy a másik kettővel ellentétben aligha a szigorítással nem célja a reálgazdaság fékezése. A kamatemelések terén nemcsak ez köti meg a BoJ kezét: a szigorítás a kormányzatra is jelentős terhet ró.

A japán államadósság meghaladja a GDP 250%-át, így a kamatemelések még a jelenlegi, alacsony kamatoknál is komoly összegbe fájnak a kormányzatnak. Az összes kormányzati kiadás mintegy ötödét teszik ki az adósságszolgálati költségek, amelyek a várakozások szerint a következő évtizedben megduplázódhatnak. A kormányt ez fiskális fegyelmezettségre kényszeríti: a következő fiskális évben a kormány célja, hogy nullszaldós legyen az elsődleges egyenlet, ilyenre még nem volt példa az országban. Ez limitálja a fiskális támogatások lehetőségét is, amellyel a mindenkori japán kormány előszeretettel él. Minden bizonnyal a jegybank a finanszírozási költségekre és az államadósságra is tekintettel lesz, amikor meghatározza a kamatpolitikát, nem számíthatunk a csúcson sem magas kamatokra.

A japán kamatemelésnek emellett a határokon messze túlnyúló hatásai lehetnek. Az emelkedő eurókamatok időszakában a japán nyugdíj- és egyéb alapok kitáraztak a hazai eszközökből, és bevásároltak európai államkötvényekből. Tagállamonként változik, de az európai kötvényállomány jelentős részét, egyes országokban akár egy tizedét is japán befektetők birtokolják. Ha a jenkamatok nőnek, miközben az eurókamatok csökkennek, akkor a befektetők megindulhatnak hazafelé, ez pedig akár hirtelen árfolyamesést is okozhat az európai kötvényeknél. Erre már az Európai Központi Bank is figyelmeztetett, és ha így történne, az a frankfurti jegybankot is beavatkozásra, de legalábbis a kamatpolitikájának átgondolására késztethetné.

