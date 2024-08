Ijesztő balesetek, botrányok, és gépproblémák - Megszólaltak a szakértők, hogy kell-e félnünk a repüléstől

Portfolio 2024. augusztus 03. 07:00

Az elmúlt hónapokban főleg a járatkésések miatt került reflektorfénybe a repülés, de a közelmúltban a különböző biztonsági problémák miatt is aggályok merültek fel a légi közlekedés kapcsán. Felmérések támasztják alá, hogy utóbbiak elvették az emberek kedvét a repüléstől és többen aggódnak, hogy az ő járatukkal is probléma lesz. Iparági szakértők szerint azonban továbbra sincs okuk az utazóknak félni a repüléstől, hiszen a sajtóban megjelent 1-2 esetet leszámítva továbbra is biztonságos a légi közlekedés. Elmondtak emellett néhány tippet is azzal kapcsolatban, hogy utasként mit tehetünk a biztonságosabb utazás érdekében.