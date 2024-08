Elon Muskék újabb ember agyába ültettek implantátumot

A Neuralink, Elon Musk agy-számítógép interfészekkel foglalkozó startupja újabb mérföldkövet ért el: sikeresen beültette második betegébe azt az eszközt, amely lehetővé teszi a bénult betegek számára, hogy gondolataik révén irányítsanak digitális eszközöket. Az innováció célja, hogy a gerincvelő-sérült emberek visszanyerhessék önállóságukat és könnyebben kommunikálhassanak a külvilággal – írja a Reuters.

Az első páciens már jelentős eredményeket ért el az implantátummal: képes videojátékokat játszani, böngészni az interneten, posztolni a közösségi médiában és mozgatni a kurzort laptopján – mindezt pusztán gondolatai segítségével.

Elon Musk egy pénteken késő este közzétett podcastban számolt be arról, hogy egy második beteg is megkapta az implantátumot. Bár részleteket nem árult el róla, annyit tudni lehet, hogy hasonló gerincvelő-sérülése van, mint az első páciensnek. Az implantátum 400 elektródája már működik az agyában, bár a Neuralink honlapja szerint az eszköz akár 1024 elektródát is használhat.

„Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy a második implantátum [beültetése] rendkívül jól sikerült” – mondta Musk Lex Fridman podcastjában.

Musk nem közölte pontosan, mikor végezték el a második műtétet, de azt elmondta, hogy idén még nyolc további beteg kap majd beületetést a klinikai kísérletek részeként. Az első páciens, Noland Arbaugh is megszólalt a podcastban és beszámolt tapasztalatairól.

Arbaugh januárban kapta meg az implantátumot. Korábban egy pálcikával irányította táblagépét; most azonban már csak arra kell gondolnia, amit szeretne látni vagy csinálni a képernyőn.

A műtét után Arbaugh kezdetben problémákkal szembesült: az implantátum apró drótjai visszahúzódtak, ami csökkentette az agyi jeleket mérő elektródák számát. A Neuralink azonban gyorsan reagált: finomították az algoritmusokat és helyreállították az eszköz működését.

Musk emellett politikai terveiről is beszélt: találkozott Donald Trump republikánus jelölttel, és egy olyan bizottság létrehozásának ötletéről tárgyaltak, amelynek célja a kormányzati hatékonyság javítása lenne üzleti szabályozások csökkentésével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images