Visszaüzentek a horvátok: teljesen el tudnánk látni a Molt olajjal, miért kerüli Magyarország ezt a lehetőséget?

Portfolio 2024. augusztus 05. 11:02

Szijjártó Péter azon kijelentésére, hogy Horvátország nem megbízható olajszállító, éles reakció érkezett a horvát külügyminisztertől és az olajtranzitot végző JANAF menedzsmentjétől is. Utóbbi megerősítette a Portfolio múlt heti információját, miszerint a vezetéküzemeltető JANAF éves szinten 14 millió tonna körüli olajmennyiséget is fel tudna juttatni az Adria kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, és így teljes mértékben helyettesíteni tudná a két ország az orosz olajat, amelyet a Barátság II. vezetéken Ukrajnán keresztül kap. Erősen provokatív kérdést is belerakott a JANAF menedzsmentje a válaszba, amelyben azt firtatta, hogy „a magyar fél miért kerüli el a kőolaj JANAF rendszeren keresztül történő szállítását”.