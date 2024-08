Kimondta az ukrán vezér a Lukoil-ügyben: ugyanannyi olajat kapott Magyarország, csak máshogy

Tovább folytatódik a komoly nemzetközi hullámokat gerjesztő olajszállítási ügy, most az ukrán Naftogaz vezére fejtette ki a véleményét az ügyben.

Azt hangsúlyozta Olekszij Csernisov, aki a tranzitszállításokra rálátó ukrán állami Naftogaz vállalat igazgatótanácsának elnöke a NV médiaszolgáltatónak a Reuters tudósítása szerint, hogy

Magyarország és Szlovákia júliusban ugyanannyi orosz olajhoz jutott az ukrajnai tranziton, mint a Lukoilt ért szankció előtt, de az olaj tulajdonosi köre módosulhatott.

Ez arra utalt, amit a Portfolio is megírt korábban, hogy a Lukoil és a kereskedőcége, a Litasco tulajdonába kerülő olaj átszállítását blokkolták az ukránok, míg a többi kereskedőét nem:

Most Olekszij Csernisov azt is kimondta a mögöttünk hagyott hónap eseményeire utalva, hogy mindez az összes tranzit volument nem érintette, az olajkereskedők egymás között lerendezték az üzletet. A vezér éppen erre utalva, illetve a magyar és szlovák politikai vezetés felől látható, benzinhiánnyal is riogató üzenetekre reagálva azt is megjegyezte a tudósítás szerint, hogy

a Lukoil körüli helyzet és ennek a tranzitnak a kérdése némileg átpolitizált.

Címlapkép forrása: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images