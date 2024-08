Nagy a baj: alig vásárolnak a magyarok!

Júniusban sem jött el a fogyasztási boom Magyarországon, hiába várták sokan a fordulatot az idei év második negyedévére. Bár a keresetek dinamikusan nőnek, a lakossági fogyasztás továbbra is kifejezetten gyengén teljesít. A KSH most megjelent adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztítva 2,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor az előző hónaphoz viszonyítva minimálisan visszaesett.

Hiába növekszik 10% körüli mértékben a dolgozók reálbére, ez nem látszik meg a boltok forgalmában. A KSH adatai szerint egy hónap alatt 0,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene, így most 0,8%-kal múlja alul a 2021-es szintet. Ahogy az alábbi ábrán látszik, az elmúlt hónapok nem hoztak áttörést a kiskereskedelemben, pedig sokan azt várták, hogy a magyar gazdaságot idén a lakossági fogyasztás érdemben támogatja majd. A lakosság azonban továbbra is nagyon óvatosan költekezik, ami a gyenge GDP-adatokon is látszik.

Éves alapon 2,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom (naptárhatástól megtisztítva), ami alacsonyabb ütem, mint az elmúlt hónapok teljesítménye, amikor 3-4%-os növekedést mértek. Az ütemcsökkenés alapvetően a bázishatás eredménye, amíg ugyanis tavaly március és május között 10%-nál is nagyobb visszaesést láttunk a kiskereskedelemben, addig júniusban már "csak" 8%-os volt a csökkenés. Így nem meglepő, hogy mérséklődött az éves növekedés üteme.

Összességében a mai kiskereskedelmi adat kifejezetten gyenge lett. Az elmúlt két év inflációs válsága után a háztartások nagyon visszafogottan költekeznek, ezt jelzi az is, hogy a megtakarítási ráta az egekbe emelkedett. Habár a legtöbb makrogazdasági elemző az idei évre erős fogyasztásnövekedést várt, egyre biztosabb, hogy ez elmarad. A gazdasági helyzet megítélése és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is arra ösztönzik a lakosságot, hogy ne tervezzen nagyobb kiadásokat és ne kezdjen bele jelentős beruházásokba. Az elmúlt hetekben ráadásul felerősödött a gazdasági helyzet alakulásával kapcsolatos aggodalom, nemcsak az elemzők, hanem a kormány részéről is, ami szintén nem sejtet sok jót a fogyasztási kiadások alakulása kapcsán.

Júniusban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,2%-kal bővült éves alapon. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 0,4%-kal növekedett.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,6%-kal emelkedett. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,4%-kal nőtt, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 3,5, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,7, a használtcikk-üzletekben 5,2%-kal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,9%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14%-kal bővült.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,5%-kal emelkedett.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 18%-kal nőttek.

