Szakadnak a magyar hozamok a piaci aggodalom hatására

A részvénypiacok előző hetekben látott esésével együtt a kötvénypiacokon is bekövtekezett a fordulat, a hozamok látványosan estek, az esés az elmúlt pár napban felerősödött. Magyarországon is jelentős hozamcsökkenést látunk, a 10 éves kötvény hozama hathavi mélypontra esett. A hozamok esésének vannak kedvező hatásai, ám hogy ezek mennyire tudnak érvényesülni, az azon múlik, hogy a folyamatot kiváltó hatások mennyire tartósak.

Szakadnak a hozamok

A részvénypiaci esés hozamcsökkenést hozott a kötvénypiacon, a magyar referencialejáratok hozama nagyot esett: a 10 éves kötvény hozama tegnap február eleji mélyponton járt, felülről megközelítve a 6%-ot. Tavasszal ezen a lejáraton a hozam többnyire 7% körül, a nyár eddigi részében 6 és 7% között alakult. Jelentős esést látunk a rövidebb lejáratokon is, a 3 hónapos diszkont kincstárjegy másodpiaci referenciahozama július közepén még 6,5%-on volt, tegnapra 5,1%-ra esett.

A magyar hozamok esése több szempontból is jó hír.

Természetesen nem annak, aki államkötvény-befektetésekben gondolkodik. Noha a másodpiaci hozamok esése közvetlenül az intézményi papírokat érintik, a magyar kisbefektetők körében ezek népszerűsége is jócskán megnőtt. Ám a hozamesés érintheti a lakossági papírokat is, hiszen a hozamkörnyezet jelentős változására az ÁKK is reagálhat, kiigazítva az új kibocsátású lakossági állampapírok feltételeit.