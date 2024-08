Új globális veszély tűnt fel a kutatóknak: váratlan helyek okozhatják a klímaváltozást

A klímakutatók számára sokáig az emberiség szén-dioxid kibocsátása jelentette a fő fókuszt, más gázokra jóval alacsonyabb figyelmet fordítottak. A metán is az elhanyagolt anyagok közé tartozik, pedig az elmúlt évek kutatásai egyre nyilvánvalóbbá teszik, hogy hatalmas szerepe van az időjárási viszonyok megváltozásában – írja a New Scientist.

A kezdeti alacsony nyilvánosságot felváltotta több ország esetében is az, hogy egyre több intézkedést tesznek a metánkibocsátásuk csökkentéséért. Vannak viszont olyan természetes közegek, amelyek az emberi beavatkozás nélkül is hatalmas mennyiségben bocsátanak metánt a légkörbe, ezzel pedig jelentősen hozzájárulva klíma megváltozásához. A legnagyobb ilyennek a vizes élőhelyek számítanak, mivel az azokban élő mikrobák a szerves anyagok lebontása közben az oxigénhiányos környezetben metánt bocsátanak ki. A gázok mennyisége összetett, több tényezős kérdés, ilyenek például a vízszint, a hőmérséklet, valamint a lebomló anyag mennyisége.

Az elmúlt években a légköri metán mennyisége egyre növekedett, ez pedig öngerjesztő folyamatot idézett elő.

Azzal ugyanis, hogy a metán hozzájárul a felmelegedéshez, még több fagyott terület olvad fel, ezzel pedig újabb vizes permafroszt élőhelyek jönnek létre, amelyek metánt bocsátanak ki. A másik ok, hogy a magasabb hőmérsékletben a vizes élőhelyeken a mikrobák anyagcseréje is megváltozik, így több metán keletkezik. A NASA kutatója, Benjamin Poulter azt állítja, hogy évente nagyjából 4 százalékos emelkedés tapasztalható a vizes élőhelyek kibocsátásában. Számszerűleg ez azt jelenti, hogy 2010 és 2020 közötti évtizedben 134 millió ás 182 millió tonna metán került a légkörbe ezekről a területekről a becslések szerint. A hőmérséklet 1 Celsius-fokos emelkedése 4,6 millió tonna plusz metánt jelent.

Chris Wilson, a Leedsi Egyetem munkatársa szerint viszont ez

a hatás még mindig elhanyagolható a fosszilis tüzelőanyagokból, az állattenyésztésből, illetve más közvetlen emberi tevékenységből származó metánkibocsátáshoz képest.

A globális metánköltségvetés (ez azt méri fel, hogy az melyik terület pontosan „mennyit ad hozzá” a gázokhoz a Föld légkörében) szerint az emberek tehetnek az összes kibocsátás 65 százalékáért, de a természetesnek is mintegy egyharmadát közvetlenül az emberek okozzák.

A felismerés már megtörtént, eddig 150 országnál is több ígérte meg, hogy 2030-ig 30 százalékkal csökkenti a metán kibocsátását. A vizes élőhelyek okozta többlet viszont azt is eredményezheti, hogy akár ennél is nagyobb vállalásokat kell tenni.

Címlapkép forrása: Shutterstock