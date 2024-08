Válságba került az akkumulátorgyártás, sötét előjel ez Magyarországnak

Szabó Dániel 2024. augusztus 06. 09:25

A kínai akkumulátorgyártók 2024-re ismét nehéz időszakot várhatnak, mivel a túlkapacitás, a csökkenő kereslet és az áresés komoly kihívásokat jelent számukra. A BloombergNEF szerint a két legnagyobb gyártó, a Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL) és a BYD, több mint 50%-ot bír a piacon, ami a kisebb versenytársak számára különösen nehéz helyzetet teremt. Akár az európai új beruházásoktól is elállhatnak a kínai szereplők, mivel több éven át túlkínálat lehet a piacon, ami különösen rossz hír Magyarországnak.