Durva drágulást érezhetünk a boltokban: kilőtt az eddig kötelezően akciós termékek ára Magyarországon

Júliusban kilőtt az addig kötelező akciózásban részt vett termékek ára – derült ki a KSH ma reggel közzétett részletes adataiból.

A csirkemellfilé egyik hónapról a másikra 12%-kal, a 2,8%-os tartós tej 25%-kal, az étolaj 10%-kal, a liszt 47%-kal, a cukor 18%-kal drágult a nyers adatok szerint (országos átlagár). A KSH a júliusi inflációs adatokról szóló reggeli közleményében a kiigazított adatok alapján azt írta, hogy a liszt ára 38%-kal, a cukor 14%-kal, az étolaj 9%-kal, a tej 7%-kal került többe, mint júniusban. A baromfihús 3,0%-kal, a sertéshús 2,5%-kal drágult júniushoz képest.

A témára azért érdemes most különösen figyelni amellett, hogy a várt feletti infláció gyorsulásban is szerepe van, mert július 1-től megszűnt a kötelező akciózás rendszere Magyarországon. Így az addig erős lefelé tartó árnyomás alatt lévő termékeknél a kereskedők bátran árazhattak, és a jelek szerint ezt meg is tették. Ezt jelzik az alábbi grafikonjaink is, amelyekre kötelező akción kívüli "kontroll" termékeket is rátettük, már ahol vannak ilyenek. Ez jól érzékelteti, hogy a kötelező akción kívüli termékeknél már 2022-ben volt egy jelentős drágulás, és most árszintben ezekhez kezdett el felzárkózni a kötelező akcióban részt vett termékek köre.

Mindez azt jelenti, hogy a boltokban jelentős drágulást érzékelhetünk ezeknél a terméknél.

Ez nem meglepő, már június végén figyelmeztettünk ennek lehetőségére. Érdemes persze azt is megjegyezni, hogy összességében az élelmiszereknél havi szinten átlagosan "csak" 0,6%-os volt az áremelkedés mértéke, éves szinten pedig 2,7%-os. Lássuk sorjában, hogy a KSH részletes, nyers adatokat tartalmazó adatbázisában milyen adatokat látunk!

A sokak által vásárolt csirkemellfilé nyers országos átlagára a júniusi 1990 forintról 2220 forintra ugrott kilogrammonként a boltokban (bal tengely), míg a kötelező akción kívüli bontott csirke kilogarmmja 1360 forinton maradt, a csirkecomb kilója pedig csak minimálisan, 1210 forintról 1220 forintra nőtt júliusban.

A sertéscombnál is látunk megugrást az árban a kötelező akciózás után: a júniusi 1870 forintról 1980 forintra ugrott kilónként, míg a kötelező akción kívüli rövid karaj ára 2630-ról 2610 forintra mérséklődött.

A 2,8%-os UHT dobozos tejnél még markánsabb a „felzárkózás” a kötelező akción kívüli, szintén 2,8%-os pasztőrözött ESL tejhez képest. Előbbi literje a júniusi 318 forintról júliusra 397 forintra ugrott, míg utóbbié 432 forintról 437 forintra emelkedett.

A kétféle lisztnél is hasonló tendencia látszik: a kötelező akcióban részt vevő normál liszt ára 178 forintról júliusban 261 forintra ugrott kilónként, míg a rétesliszté 328-ról 326 forintra csökkent.

Az étolajnál nincs összevethető hasonló termék, ami nem vett részt a kötelező akcióban, így önmagában vizsgálva is látszik, hogy az akciózás megszűnése miatt 640-ről 706 forintra ugrott az országos nyers átlagár literenként.

A kristálycukor áralakulásának grafikonkáról is rögtön látszik, hogy valami történt júliusban (megszűnt a kötelező akciózás), hiszen kilónként 348-ról 411 forintra ugrott az ára.

Végül a tojás árának alakulását is bemutatjuk: ott is látszik pici megugrás darabonként 69-ról 73 forintra, de itt feltehetően az import fokozott súlya miatt sem volt akkora árugrás.

