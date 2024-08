Megérkezett az amerikai új munkanélkülisegély-kérelmek száma

A vártnál alacsonyabb munkanélküli segélykérelmek száma kedvező hír, hiszen így az amerikai recessziós kockázatok valamivel kisebbnek tűnnek. Emiatt csökkenhet az esélye a szeptemberi 50 bázispontos kamatcsökkentés esélye.

A munkanélkülisegély-kérelmek száma 233 ezer fő volt, az előző heti 249 ezer fő után (konszenzus: 240 ezer fő).

A múlt pénteki munkaerő-piaci adatok után nagy várakozás övezte a mostani adatot, hiszen itt rögtön képet kapunk az amerikai munkaerőpiac állapotáról. Egyes elemzők szerint az előző heti emelkedést a munkanélkülisegély-kérelmek számában időjárással összefüggő hatások okozták.

Az elmúlt hetek részvénypiaci esését 1) az amerikai recessziós félelmek, 2) a japán carry trade leépítése és 3) az AI-val kapcsolatos rossz hírek okozták, kombinálva azzal, hogy a befektetők túlzottan egy oldalra helyezkedtek a részvénypiaci véleményüket illetően.

A hét első felében már a japán jegybank lényegében jelezte, hogy több kamatemelésben a közeljövőben nem gondolkozik. Ráadásul az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe jobb lett a vártnál. A kettő együtt idáig arra volt elég, hogy stabilizálja a részvényárfolyamokat.

A mostani vártnál alacsonyabb adat arra utal, hogy a júliusi rossz munkaerőpiaci adatok talán csak időjárási, vagy egyéb egyedi hatásoknak köszönhető. Ha ez igaz, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a recessziós félelmek túlzottnak bizonyultak. Ez pedig némi erőt adhat a tőzsdéknek is, az amerikai államkötvényhozamok is feljebb kerülhetnek, míg a dollár erősödének indulhat.

Ráadásul az adat eloszlathatja azokat a hangokat, amelyek már vészhelyzeti kamatvágást sürgetnek, de ezzel együtt a szeptemberi 50 bázispontos kamatcsökkentés esélye is kisebb lett.

