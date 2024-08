Miközben nagyon gyorsan terjed a fertőző betegség Magyarországon, kellemetlen hír érkezett a felnőtteknek szánt vakcináról

A szamárköhögés fertőzés gyors terjedése, valamint a legújabb járványügyi ajánlások (bizonyos felnőtteknek a hatóság már ajánlja a vakcina felvételét) miatt nagy az érdeklődés és a kereslet a patikákban a betegség elleni védőoltás iránt. Kellemetlen fejlemény ugyanakkor, hogy információink szerint megint nem áll rendelkezésre a felnőtteknek szóló ismétlő védőoltás Magyarországon. Piaci forrásokból úgy tudjuk, hogy a hiány időszakos, mert a következő napokban érkezik nagyobb szállítmány.

Hétről-hétre beszámoltunk arról, hogy az új heti szamárköhögés-gyanús esetek száma rekordokat dönt. A szamárköhögés-betegség ilyen ütemű terjedése megfeleltethető a járványszerű terjedés ismérveinek. Erről ebben a cikkünkben írtunk, és múlt héten a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is elismerte az új helyzetet.

Az új helyzetet azért kell komolyan venni, mert a betegség halálos is lehet, elsősorban a 2-3 hónapos csecsemők a veszélyeztetettek, akik még nem kapták meg a védőoltási program keretében a kötelező szamárköhögés elleni vakcinát, vagy még nem telt el annyi idő, hogy kialakult volna a vakcina adta védettség. Éppen ezért ezt a gyermekcsoportot kell védeni, a járványügyi hatóság ezért adott ki három ajánlást is erre vonatkozóan.

Az NNGYK hangsúlyozottan kéri, hogy a szülést követő első 6-8 hétben ne menjenek vendégségbe az újszülöttel, kerüljék a zsúfolt helyeket, korlátozzák az újszülöttet látogatók fogadását. Az újszülött immunrendszere még részben védtelen a környezeti hatásokkal és fertőzésekkel szemben. A várandós kismamáknak javasolt az emlékeztető oltás, mert az az újszülöttet is védi. Az NNGYK felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csecsemővel egy háztartásban élő családtagok és a csecsemő gondozásában résztvevők számára is javasolt a védőoltás.

A fentiek miatt tehát ismét az érdeklődés fókuszába került a vakcinával való védekezés lehetősége. Információink szerint idén 5-6-szoros a kereslet a szamárköhögés elleni, felnőtteknek szóló védőoltás iránt, de hasonló trendek figyelhetőek meg a kereslet felfutásában egész Közép-Európában.

Ezekről a trendekről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 30. Fontos információ derült ki a szamárköhögés elleni vakcináról

Arról már korábban írtunk, hogy a felnőtteknek szánt elsődleges készítmény országos hiánycikk (Boostrix Polio), de létezik helyettesítő termék (Adacel Polio), amit szintén receptre felírt gyógyszerként tartják számon. Ez volt az a készítmény, ami iránt az elmúlt hetekben - a járványügyi trendek fényében nem meglepő módon - látványosan megnőtt a kereslet, és ezzel a növekedéssel a kínálati oldal nem tudta tartani a tempót.

Ezért tapasztalhatják a vakcinát beszerezni kívánó felnőttek azt az elmúlt napokban, hogy - bár a helyettesítő termék esetében országos hiányról hivatalosan nem beszélhetünk -

a gyakorlatban nem elérhető, vagy nehezen hozzáférhető ez a vakcina a patikákban.

Úgy tudjuk, hogy elsősorban azok a felnőttek érdeklődnek az ismétlő védőoltás felvétele iránt, akik környezetében 2-3 hónapos csecsemő van és részt vennének a gondozásában, például a nagyszülők, de a háziorvosok igyekeznek értesíteni az érintett várandós kismamákat is az oltakozás lehetőségéről.

Kedvező hír ugyanakkor, hogy információink szerint a jövő héten több nagykereskedőn keresztül is érkezik az országba ebből az ismétlő védőoltásból és piaci információink szerint olyan mennyiség várható, amely a várakozások szerint kielégítheti az év hátralévő részében jelentkező keresletet.

Mit kell tudni erről az oltásról?

A jelenleg időszakosan nehezebben elérhető vakcina betegtájékoztatója úgy fogalmaz, hogy a készítményt azért alkalmazzák, hogy megvédjék az érintetteket a fertőző betegségektől. Hatásukra a szervezet saját maga alakít ki védettséget az adott betegséget okozó baktériumok vagy vírusok ellen. Ezt az oltóanyagot emlékeztető oltásként használják, hogy erősítse a diftéria (torokgyík), a tetanusz (merevgörcs), a pertusszisz (szamárköhögés) és a poliomielitisz (gyermekbénulás) elleni védelmet három évesnél idősebb gyermekek, serdülőkorúak és felnőttek esetében, akik már megkapták a teljes elsődleges oltási sorozatot. A vakcina terhességben történő alkalmazásával a szamárköhögés elleni védelem a születendő gyermekre is kiterjed, és élete első néhány hónapjában védelmet nyújt számára a betegség ellen. Hangsúlyozza továbbá, hogy a védőoltás nem tartalmaz élő baktériumokat, illetve vírusokat, és egyik fertőző betegséget sem okozhatja, amelyek ellen véd. A vakcinát kizárólag szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakember adhatja be, és olyan kórházban vagy rendelőben, ahol megvan a kellő felszerelés a vakcinával szemben ritkán bekövetkező esetleges súlyos túlérzékenységi reakció ellátásához.

Fontos megemlíteni, hogy sok esetben a gyártás azért sem tud lépést tartani a hirtelen megugró kereslettel, mert egy-egy gyártósoron előre le vannak kötve a mennyiségek, és kell ahhoz némi átmeneti idő, amíg a gyártási folyamat "helyet ad" az újonnan jelentkező extra megrendeléseknek (nem tervezett keresletnek). A gyártókapacitások optimalizált kihasználása az oka tehát annak, hogy jelentkezhetnek ilyen átmeneti gyártói "lemaradások", és ez a jelenség időről-időre nem azért áll elő, mert az adott gyártó nem akarja kielégíteni az igényt.

Megkerestük az NNGYK-t

Ahogyan az lenni szokott, a témával kapcsolatos kérdéseinkkel ezúttal is megkerestük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot annak érdekében, hogy adjanak megnyugtató válaszokat arra, hogy mikor állhat helyre a vakcina-ellátás és ennek érdekében mit tesznek. Aziránt is érdeklődtünk, hogy mit tudnak, mi az oka az időszakos hiánynak, várakozásaik szerint mikorra javulhat a helyzet. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tervezik-e, hogy nemcsak lakosságcsoportnak ajánlják a védőoltást, hanem bizonyos köröknek kötelezővé teszik, vagy ajánlást fogalmaznak meg számukra is, elsősorban azoknál, akik gyermekgyógyászatban csecsemőkkel foglalkoznak. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat, de amint beérkeznek azok, frissítjük írásunkat.

Korábban június végén reagált a szamárköhögés-vakcinára vonatkozó kérdéseinkre az NNGYK. Már akkor is azt írtuk ugyanis, hogy nem elérhető a védőoltás. Akkor azt írták, hogy "mivel járványügyi érdekből szükséges lehet egyes személyek, lakosságcsoportok emlékeztető oltása, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felvette a kapcsolatot a pertussis tartalmú vakcinák gyártóival, hogy a kötelező oltásokhoz biztosított oltóanyag mellett a gyógyszertárakban is legyen vakcina, amely receptre felírva megvásárolható". Azt i s hozzátették akkor, hogy a gyártóktól az a visszajelzés érkezett, hogy napokon belül nagyobb mennyiségben lesz elérhető a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni oltóanyag. Elképzelhető, hogy most is ez történt, a beérkezett mennyiség elfogyott a patikákban. Július végén is megszólalt a hatóság a vakcinával kapcsolatban, és azt írták közleményükben, hogy "a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio