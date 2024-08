Közzétette gyorsjelentését a Mol - Mutatjuk a legfontosabb számokat!

Ma hajnalban tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Mol. Elmondható, hogy ellentétes erők hatottak a társaság eredményére: a megugró olaj-és gázárak mellett ugyanis alacsonyan alakultak a finomítói marzsok és a Brent-Ural különbözet is beszűkült, azonban a Downstream szegmensben tapasztalt kereslet a szakértőket is némiképp meglepve rendkívül erősen alakult, így összességében az mondható el, hogy az elemzői várakozásokat némileg felülteljesítve, a hosszú távú átlaghoz képest rendkívül erős negyedévet zárt a Mol.

A legfontosabb számok

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy a második negyedévben a Mol a fontosabb sorokon jelentős növekedést érhetett el mind a tavalyi év azonos időszakához, mind pedig az első negyedévhez képest. Alapvetően elmondható, hogy ellentétes erők hatottak az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

a Brent-Ural különbözet szűkülése és a finomítói felárak csökkenése, valamint a finomítói karbantartások miatti alacsonyabb kitermelés bár rontották az eredményt,

azonban az emelkedő olaj-és gázárak és a Downstream szegmensben tapasztalt erős kereslet kedvezett a társaságnak,

illetve a szlovéniai benzinkutak integrációja és a nem-üzemanyag értékesítés növelése segítette a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágat,

eközben a devizateljesítmény összességében nem befolyásolta jelentősen a pénzügyi számokat.

Összességében az mondható el, hogy

AZ ELEMZŐI VÁRAKOZÁSOKAT NÉMILEG felülTELJESÍTve, kIMONDOTTAN ERŐS NEGYEDÉVET ZÁRT A MOL.

A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:

Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 825 millió dollár, szemben a 792 millió dolláros elemzői várakozással (tehát +4,1 %). Attól függ persze, hogy honnan nézzük a dolgokat: ez a szám ugyanis jelentős visszaesés a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, a hosszú távú teljesítményt tekintve azonban az mondható el, hogy az átlagosnál sokkal erősebb negyedévet zárt a Mol.

Upstream tisztított EBITDA : 283,4 millió dollár, ami 1,2 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (280 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 187 százalékkal magasabb, az első negyedéves számoknál pedig 8,2 százalékkal magasabban alakult az üzletág teljesítménye.

: 283,4 millió dollár, ami 1,2 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (280 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 187 százalékkal magasabb, az első negyedéves számoknál pedig 8,2 százalékkal magasabban alakult az üzletág teljesítménye. Downstream tisztított EBITDA: ezen a soron okozta a legnagyobb meglepetést a társaság, ugyanis a negyedévben 408,1 millió dollár lett a szegmens EBITDA-ja, szemben a 330,6 millió dolláros elemzői várakozással, tehát 23,4 százalékkal a várt felett teljesített az üzletág. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 298,1 százalékkal magasabb, az első negyedéves eredménynél pedig 39,5 százalékkal lett jobb, ezzel

A DOWNSTREAM VOLT A MOL messze LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.

Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA : 194,3 millió dollár, ami 2 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (190,5 millió dollár). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 11,1 százalékkal magasabb, az első negyedéves számoknál pedig 35,4 százalékkal magasabban alakult az üzletág teljesítménye.

: 194,3 millió dollár, ami 2 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (190,5 millió dollár). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 11,1 százalékkal magasabb, az első negyedéves számoknál pedig 35,4 százalékkal magasabban alakult az üzletág teljesítménye. Gáz szegmens tisztított EBITDA: 55,4 millió dollár, szemben az 57,4 millió dolláros elemzői várakozással (tehát 3,5%). A friss érték a bázisidőszakhoz képest 6,9 százalékkal alacsonyabb, az első negyedéves eredményt pedig 30,2 százalékkal múlta alul.

Az adótételek (elsősorban társasági adó és iparűzési adó) összesen 74 millió dollár elvonást jelentett a Molnál. Rontotta valamelyest a nyereségességet, hogy az előző negyedévhez hasonlóan kisebb devizaveszteséget számolt el a társaság, e tekintetben 32 millió dolláros volt a mínusz, olvasható ki a számokból. Összességében 456 millió dolláros lett a profit (várakozásokhoz képest +23,5%),

ami az egy évvel ezelőtti értéknek közel a duplája (+99,1%),

az előző negyedév eredményét pedig 72,1 százalékkal múlta felül.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató többek között a következőket fűzte a gyorsjelentéshez:

„Cégünkre több irányból is nyomás nehezedik. Először is hosszú távon biztosítanunk kell a régió ellátásbiztonságát. Ennek érdekében sokat dolgozunk azon, hogy biztosítsuk, hogy minden kőolaj szállítási útvonal működik, és hogy maximalizáljuk kőolajbeszerzésünk diverzifikációját és finomítóink rugalmasságát. Másodszor, folytatjuk transzformációs programunkat, saját erőforrásainkra támaszkodva, hiszen kőolaj diverzifikációs és transzformációs erőfeszítéseink nem részesülnek közösségi támogatásban. Harmadszor pedig, továbbra is elkötelezettek vagyunk hosszú távú stratégiánk megvalósítása mellett, hogy részvényeseink számára megtérülést biztosítsunk és értéket teremtsünk.

Nem könnyű elérni ezeket a célokat, különösen mivel a közép-európai országok szabályozási és kormányzati elvonási terhei tovább korlátozzák a lehetőségeinket.

Jól tükrözi ezt az a tény is, hogy a Mol legfőbb magyarországi üzletágai kevéssé járultak hozzá a csoport félévi pénzügyi eredményéhez.

