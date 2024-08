Küldik az oroszok a gázt Ukrajnán át, mégis idei csúcson a gázár

A legfrissebb, péntek reggeli adatok szerint ma 38,5 millió köbméter földgázt küld az orosz Gazprom Ukrajna felé a szudzsai gázátadó és mérési ponton át, azaz kicsit többet, mint a tegnapi 37,3 millió köbméter – írja a Reuters a Gazprom adatközlésére hivatkozva.

Ez arra utal, hogy nincs különösebb gond a mérési pontnál, rendben jön az orosz gáz az Európai Unió felé. Az ENTSO-G szudzsai mérési pontjánál a szerdai fizikai gázforgalom Ukrajna felé (fekete vonal) még 42,1 millió köbméter volt, a tegnapi napra vonatkozó nominálás (szállítási megbízás) 42,4 millió köbméter volt.

Mindezek fejlemények ellenére 40 eurónál, idei csúcsnál jár az Európában irányadó holland gáztőzsdén a szeptemberi határidős gázkontraktus ára, miközben rendkívül magasan, 86% körül jár az európai gáztárolók összesített töltöttsége. Ez fokozott bizonytalanságot tükröz a piaci szereplők körében, hogy mi lesz Szudzsával a harci cselekmények mellett, és esetleg az év végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződés előtt leáll-e a szállítás.

Forrás: tradingeconomics.com

Ez - amint írtuk - elsősorban Szlovákiának, Ausztriának és Magyarországnak lenne kedvezőtlen, mert ebbe a térségbe jut főként a gáz. Éves szinten Szudzsán keresztül mintegy 15 milliárd köbméter gáz jut az EU-ba, ami lefedi az évi 6 milliárd köbméteres osztrák, illetve a 6,5 milliárd köbméteres szlovák, valamint az ezen az útvonalon lebonyolított évi 1 milliárd köbméteres magyar hosszú távú gázszerződést, és ezen felül további gázmennyiségek áramolhatnak rövidebb kereskedelmi együttműködések keretében az unióba.

Ha kiesne mostanában kiesne az ukrajnai tranzit, akkor félő, hogy az év végén lejáró orosz-ukrán tranzitmegállapodás valamilyen formában való tovább élése (nyugati szereplő szerződne a szudzsai átvételi pontra, vagy azerinek mondott gázt hoznának itt be) is kiesne 2025-től. Így a hosszabb távú kínálati kiesés kockázatát is árazhatja a piac a mostani idegességet és árszintet látva, noha az évi 400 milliárd köbméter körüli uniós gázfelhasználásból ez a 15 milliárd csak alig 4%-ot tesz ki, illetve egy része át is terelhető a déli irányba a Török Áramlat felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images