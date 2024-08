Mégsem reális az 50 bázispontos amerikai kamatvágás?

A megkérdezett elemzők túlnyomó többsége szerint csak 25 bázisponttal fogja a kamatokat csökkenteni a jegybank. Ez élesen eltér attól, amit jelenleg a kötvénypiac áraz. Viszont a legfrissebb adatok közül több is afelé mutat, hogy mégsem romlik gyorsuló mértékben az amerikai gazdaság.

Az elmúlt hetek piaci zuhanása ellenére az elemzők túlnyomó többsége csak 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít szeptemberben és szerintük elhanyagolható az esélye annak, hogy vészhelyzeti kamatcsökkentésre kerüljön sor. Ez eltér jelenleg attól a piaci konszenzustól, amely a kötvényárazások alapján adódik. Itt valamivel több, mint 50% esélyt adnak annak, hogy a következő hónapban akár 50 bázisponttal csökkentheti a kamatokat a Fed.

Az elemzői felmérés eredménye összhangban van a múlt pénteki munkaerő-piaci adatok óta elhangzott jegybanki nyilatkozatokkal is, amelyek már hűtötték a kedélyeket és szerintük a vártnál rosszabb adatok egyelőre nem indokolják azt, hogy a jegybank gyorsított ütemben kezdje el a kamatcsökkentési ciklust.

Ugyanakkor az előző kamatdöntő ülésen már változott a kamatdöntés utáni közlemény szövege és maga a kommunikáció is. Most már a jegybank egyforma súllyal kezeli az inflációs és a foglalkoztatottsági célt is, hiszen a jegybank által követett PCE infláció már 2,5%-ra csökkent, míg a munkapiac az egyensúlyi állapot közelében van. Miután kijöttek a vártnál sokkal rosszabb munkaerő-piaci adatok kijöttek, elsőre jogosnak tűnhetett az a félelem, hogy elkezdődött a makrogazdasági helyzet gyors romlása. Főleg annak fényében, hogy a vállalati jelentési szezonban egyre többen panaszkodtak arra, hogy a fogyasztók egyre árérzékenyebbek.

Azonban az eheti munkanélkülisegély-kérelmek száma ismét csökkenést mutatott, megerősítve azt, hogy a júliusi rossz adatokat inkább egyedi hatások okozhatták. Ennek ellenére azért nem lehet azt mondani, hogy minden rendben, hiszen azért lassan, de biztosan romlanak a munkaerő-piaci folyamatok. De egyelőre úgy tűnik, hogy a romlás mértéke talán még nem gyorsul be.

