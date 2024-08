Siessen, aki Range Rover Evoquet akar, mert közel a búcsú

Gergely András 2024. augusztus 10. 10:00

A Range Rover Evoque ebben a formájában a legutolsó frissítését kapta meg, mielőtt az újabb generáció leváltja a Land Rover legkisebb autóját. Csak bízhatunk benne, hogy a következő modell is megtartja az extravagáns formákat, és nem tűnik el a forgalomból ez az érdekes színfolt. A különleges külső átlagosabb belsőt takar, a prémiumérzés azonban itt sem marad el, igaz az elölülők kényelmet a hátsó utasok fizetik meg. A 200 lóerős dízelhibrid valósággal röpíti az autót, és a terepjáróképességekre sem lehet panasz, a 2 tonnás súly viszont megbosszulja magát, ami a fogyasztási adatokon is meglátszik. Nem olcsó, de aki egyszer beleszeret, azt nem fogja érdekelni az árcédula, már csak azért sem, mert jó eséllyel áll már egy nagyobb Range Rover is a garázsban. Az Evoque egy prémium kulcstartó a családi autó mellé, ami nem csak önmagának, hanem a használójának is különleges karaktert kölcsönöz.